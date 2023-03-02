Новый директор «Пермэнерго» начал кадровые перестановки в компании

Как стало известно «Ъ-Прикамье», директор производственного отделения «Березниковские электрические сети» (БЭС) филиала «Россети Урал» — «Пермэнерго» Алексей Борковец покинул должность. В пресс-службе «Пермэнерго» подтвердили эту информацию. «Действительно, в “Березниковских электрических сетях” произошла естественная и ожидаемая кадровая ротация, направленная, прежде всего, на повышение эффективности работы данного подразделения филиала “Пермэнерго”. Исполнять обязанности директора БЭС будет руководитель технического блока этого производственного отделения Дмитрий Шапиро»,— пояснили в компании.

«Березниковские электрические сети» обеспечивают электроснабжением потребителей 295 населенных пунктов с населением более 300 тыс. человек в пяти муниципальных образованиях Пермского края. Всего в эксплуатации БЭС находится 42 подстанции 35-110 кВ суммарной мощностью 793,2 МВА, 867 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 5113,964 км воздушных и кабельных линий электропередачи классом напряжения 0,4-110 кВ.

В конце прошлого года в «Пермэнерго» сменился директор. Вместо Эдуарда Илларионова, возглавлявшего филиал с 2019 года, эту должность занял Вячеслав Костецкий. Господин Илларионов продолжил работать в компании в качестве советника. Отметим, смена директора БЭС — первое кадровое решение нового руководителя «Пермэнерго».