Инвесторы открыли сезон охоты

Фондовый рынок готовится к волатильности и спекуляциям. Мосбиржа сообщает, что активность розничных инвесторов постепенно увеличивается. В 2022 году регулярно совершали сделки чуть больше 600 тыс. клиентов. А 20 марта 2023 года только в течение суток операции на рынке акций провели больше 1 млн инвесторов. Как это повлияет на рынок? Мнения брокеров узнал Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Неудивительно, что после 24 февраля и 21 сентября прошлого года многие отказались от инвестиций в принципе. Но спустя время ситуация, кажется, выравнивается. Сопоставимых шоков не было уже полгода. Кроме того, о перспективах 2023-го брокеры говорят с оптимизмом. «БКС Мир инвестиций», например, считает, что индекс Мосбиржи с нынешних 2,4 тыс. пунктов вырастет до 2,8 тыс. А «Финам» допускает рост до 3 тыс. Поэтому увеличение уровня активности физлиц вполне объяснимо, рассуждает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов:

«Есть ощущение, что происходит постепенная адаптация к ситуации 2022 года: возврат к торгам привычными иностранными инструментами и даже привыкание к новым, например, гонконгским акциями и другим валютам — китайскому юаню, гонконгскому доллару, турецкой лире. За этот год ситуация более-менее стабилизировалась, но и у участников прошел первичный шок. Цены на акции сильно скорректировались и на самом деле имеют хороший потенциал к дальнейшему росту».

Цифры подтверждают рост заинтересованности. Мосбиржа регулярно отчитывается о появлении новых брокерских счетов: только за два первых месяца 2023 года их стало на 1 млн больше. Только, по последним данным ЦБ, у 62% клиентов счета пустые. А у 92% на них меньше 100 тыс. руб. Тем не менее доля частных лиц на рынке акций превышает 80%. И сейчас, в сезон дивидендов, этот показатель будет только расти, говорит замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко:

«Как показывают опросы, по различным брокерским домам у частных инвесторов очень высокий спрос сейчас именно на дивидендные идеи. А их выплачивают, как вы знаете, нечасто, обычно раз в год. Сезон охоты за дивидендами начинается весной — с марта по апрель — в эти месяцы можно ждать увеличение торговой активности, потом она будет сокращаться».

Несложно догадаться, что участие в торгах только ради дивидендов не способствует стабильному развитию рынка, особенно в глазах тех, кто хочет инвестировать долгосрочно. С другой стороны, многие еще не отыграли прошлогодние потери, поэтому излишнюю осторожность можно понять. Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк фиксирует перемену торговых стратегий:

«Доля явно спекулятивно настроенных игроков увеличилась. Инвесторы приходят в основном на вечернюю сессию. Они стали интересоваться бумагами на краткосрочный период, поскольку волатильность оказалась гораздо выше, чем в среднем в предыдущие годы. Но такая ситуация повышает ее еще больше, делает торги менее предсказуемыми с точки зрения долгосрочных инвестиций и более подверженными влиянию не всегда точной информации».

С другой стороны, вряд ли в этом можно винить только инвесторов. Возможно, сделки были бы более обдуманными, если бы компании быстрее вернулись к публикации отчетности. Пока же решение нередко нужно принимать вслепую. И желающих сыграть в это казино не так много.

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