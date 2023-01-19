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Коммерсантъ FM
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Внешний долг России за год снизился на $100,4 млрд

$381,8 млрд составил внешний долг России, следует из оценки Банка России на 1 января 2023 года. С начала 2022 года государственный долг снизился на 20,8% ($100,4 млрд).

«Динамика показателя в значительной степени обусловлена уменьшением внешней задолженности прочих секторов по займам»,— объясняется на сайте ЦБ.

На 1 января 2022 года внешний долг России составлял $482,077 млрд, в начале четвертого квартала прошлого года — $436,8 млрд. В марте Минфин установил особый порядок обслуживания внешних долгов через конвертацию рублей, аналогичный механизм был введен в отношении обязательств по евробондам.

Андрей Сапожников

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