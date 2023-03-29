HeadHunter: соискателей в сегменте IT становится все больше

Искать IT-специалистов стало проще, несмотря на то, что они до сих пор находятся в дефиците, заявила директор «hh.ru Юг» Олеся Лавренова в ходе онлайн-марафона «Региональный рынок труда-2023: стратегии в контексте современных вызовов», организованного ИД «Коммерсантъ». По ее словам, за последние несколько месяцев активность соискателей стала выше, чем активность работодателей, а на одну вакансию в этой сфере по России приходится 3,3 резюме.

«На протяжении последних нескольких лет мы отмечали, что спрос на соискателей в сегменте IT неукротимо растет, растут зарплатные предложения. Последний год стал первым годом, за который мы не заметили увеличения предлагаемых заработных плат. Последние несколько месяцев демонстрируют впервые за долгое время увеличение количества соискателей. IT-компаниям стало немного проще искать людей, хотя это и не говорит о том, что они видят у себя за порогом очередь. Рынок очень конкурентный»,— рассказала госпожа Лавренова.

Как ранее писал «Ъ», российские компании испытывают нехватку IT-специалистов начального уровня подготовки (junior): число открытых вакансий вдвое превышает число резюме. По данным исследования Skillbox и HeadHunter, в течение 2022 года на рынке было открыто более 67 тыс. вакансий для IT-специалистов без опыта работы (junior) и около 310 тыс.— для сотрудников с опытом работы от одного до трех лет.

Как отмечают в HeadHunter, дефицит кадров подтолкнул компании к тому, чтобы привлекать специалистов на временной основе, а также лояльней относиться к удаленной работе.

После начала специальной военной операции на Украине IT-специалисты начали массово покидать Россию. Чтобы остановить отток кадров, правительство заявило о разработке мер поддержи IT-отрасли, включая снижение налогов, льготные кредиты, гранты и отсрочку от армии.