Агрегатор такси «Максим»: после нового закона, цены на поездки на Урале могут вырасти в пять раз

Цены на поездки в такси, после того как в сентябре в России начнет действовать новый закон о такси, могут вырасти в пять раз. Об этом на пресс-конференции в Екатеринбурге заявил директор службы заказа такси «Максим» Максим Шушарин. Напомним, с 1 сентября 2023 года получать разрешение на легальную работу в такси смогут самозанятые без регистрации ИП. При этом, водители должны будут проходить предрейсовые и послерейсовые медицинские осмотры, а также техосмотры автомобиля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стоимость поездок в такси может вырасти

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Стоимость поездок в такси может вырасти

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Стоимость должна увеличиться в 4-5 раз, рынок схлопнется примерно на 40%. А время ожидания должно увеличиться тоже в пять раз. Объясню, даже если мы их всех (водителей) обяжем проходить тех и мед осмотры, для них это экономически невыгодно, так как траты ежесуточно на медосмотры будут превышать их ежедневную выручку», — заявил господин Шушарин. Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства региона Денис Чегаев, также заявил, что «вероятность роста цен прослеживается».

Против нововведений уже выступило Объединение самозанятых России и планирует обсудить его с властями Свердловской области. Представители объединения считают, что работа самозанятых таксистов станет практически невозможной, а с рынка уйдут водители-подработчики.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности свердловской УГИБДД Александр Порубенко считает, что нововведения могут сделать перевозки в такси более безопасными. В поддержку закона выступил и представитель общественного совета по развитию такси в УрФО Владимир Герасименко. По его мнению, таким образом в отрасль вернутся водители-профессионалы. При этом он также допускает, что часть водителей, которые подрабатывают, прекратят свою деятельность.

Участники конференции озвучили, что по официальным данным, в ресстре зарегистрировано только 5–6 тыс. разрешений на работу в такси на сегодняшний день. Господин Шушарин отметил, что только к агрегатору такси «Максим» подключены 78 тыс. водителей. «Водители одновременно работают с разными агрегаторами. По нашей оценке, в пиковые нагрузки на смену ежесуточно выходит порядка 100 тыс. человек», — добавил Максим Шушарин.

«Если мы проснемся и завтра у нас 1 сентября, то по закону на линию должны выйти не более 5-7 тыс. водителей, а сегодня у нас только такси "Максим" 100 тыс. выпускает. А еще у нас есть "Яндекс", Uber, такси "Везет", они еще сколько, там до полумиллиона собирается. Сейчас нужно задуматься, как ИП, самозанятым пойти и все привести в соответствие, чтобы 1 сентября все были готовы к исполнению этого закона», — отметил Александр Порубенко.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Урал» «Закон подъехал к таксистам».

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