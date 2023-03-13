Закон подъехал к таксистам

Объединение самозанятых России намерено обсудить с властями Свердловской области проблему, которая может возникнуть после того, как начнет действовать новый закон о такси. С сентября, согласно новым правилам, самозанятым придется проходить ежедневные пред- и послерейсовые медосмотры и техосмотры автомобиля. В объединении считают, что при имеющемся в регионе числе пунктов медицинского и технического осмотра выполнить требования закона невозможно. Эксперты отмечают, что технические проблемы можно устранить, а новые правила повысят безопасность перевозок.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уральский рынок такси в сентябре может лишиться части самозанятых водителей

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Уральский рынок такси в сентябре может лишиться части самозанятых водителей

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ-Урал», министерство транспорта Свердловской области готовит встречу с представителями Объединения самозанятых России (ОСР). Ранее ОСР направило обращение (имеется в распоряжении редакции «Ъ-Урал») губернатору Евгению Куйвашеву. В нем указано на проблемы, которые могут возникнуть у самозанятых таксистов с вступлением в силу в сентябре нового закона о такси.

Как указано в письме, согласно новым правилам, самозанятые перевозчики будут обязаны проходить предрейсовый контроль технического состояния легкового такси, а также предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр. Но при имеющемся числе пунктов медицинского и технического осмотра в Свердловской области выполнить требования закона невозможно, заявляют в ОСР. Например, по их данным, в Алапаевске, Арамиле, Белоярском, Богдановиче, Кировграде, Кушве, Новой Ляле, Среднеуральске нет пунктов медосмотров. Артемовский, Березовский, Верхняя Пышма, Заречный, Карпинск, Краснотурьинск, Серов, Сухой Лог, Сысерть имеют по одному такому пункту. Асбест, Ирбит, Каменск-Уральский, Нижний Тагил, Тавда — по два, Камышлов и Лесной — по три.

«У самозанятых водителей такси нет трудовых отношений и смен, свободный график работы. Они начинают и заканчивают оказание услуги в любом удобном для себя месте и в любое время, выбирая заказы в мобильном приложении. Водители едут забирать пассажиров с ночных рейсов или в утренний час пик еще до того, как откроются пункты осмотров. Для тех, кто выходит работать вечером и ночью, пункты осмотров уже закрыты»,— написано в письме. По данным ОСР, в среднем только для 20% водителей деятельность такси является основной, а для 80% это периодическая или разовая подработка. По мнению ОСР, для подработчиков прохождение осмотров экономически невыгодно, так как расходы сравняются или превысят потенциальный доход от деятельности такси.

«Неправда, что без ежедневных осмотров водители в России повально будут пьяными и автомобили такси развалятся. Осмотры давно никто не проходит по объективным причинам, и ничего подобного не происходит»,— подчеркнул президент Объединения самозанятых России Игорь Жмакин.

В пресс-службе сервиса такси «Максим» считают, что новый закон отстает от уровня цифровизации отрасли такси и ставит под угрозу существование технологической инфраструктуры рынка. «Главная проблема законопроекта в том, что к самозанятым перевозчикам предъявляются те же обязательные требования, что и к советским государственным таксопаркам, которых давно нет. Экономика и медицинская инфраструктура другие. Объективно самозанятые не смогут выполнить все требования, а значит, не получится легализовать рынок перевозчиков. При этом законом установлены правовые основания, позволяющие блокировать сайты и приложения агрегаторов за передачу заказов лицам без разрешения на деятельность такси»,— прокомментировали «Ъ-Урал» в компании. По мнению ее представителей, с рынка может уйти большое количество контролируемых агрегаторами перевозчиков, а это приведет к резкому росту стоимости поездок и кратному увеличению нелегального сектора.

В региональном минтрансе «Ъ-Урал» добавили, что сейчас министерство уточняет реестры организаций, имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, и операторов технического осмотра для обеспечения возможности выполнения обязательных требований, предъявляемых законом.

Представитель общественного совета по развитию такси в регионах России по УрФО Владимир Герасименко напомнил, что в Свердловской области 1,1 тыс. медучреждений, в которых можно пройти медосмотр. При этом медконтроль можно проходить дистанционно с помощью телемедицины. «Аппаратно-программный комплекс можно установить на любой заправочной станции — так уже делают в центральной России. Там можно выдохнуть в трубку, и комплекс определит, употреблял ли водитель алкоголь, выдаст тест на его адекватность, проверит его давление»,— рассказал господин Герасименко, добавив, что такая услуга «намного дешевле, чем в медцентрах» — она может стоить 15–20 руб.

Господин Герасименко уточнил, что ответственность за прохождение медицинского контроля водителем, по новым правилам, возлагается на агрегатор. «Мы не можем уходить от медосмотра — это безопасность жизни пассажиров. 90% самозанятых останется работать в такси, таксопарки будут существовать в очень ограниченном виде. Закон направлен на то, чтобы самозанятые легализовались и несли ответственность»,— подчеркнул он.

Мария Игнатова