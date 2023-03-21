Сотрудники автозавода Nissan в Петербурге могут лишиться подработки на время простоя

Сотрудники петербургского автомобильного завода Nissan узнали об изменении формы простоя 20 марта, пока идет перезапуск конвейера под новой вывеской «Лада Санкт-Петербург». По данным «Фонтанки», около трети работников должны присутствовать на территории «без выполнения каких-либо действий, связанных с непосредственной трудовой деятельностью».

При этом кто именно нужен в определенный день будут сообщать всего за сутки до нужной даты. Руководство разрешит приходить в своей одежде, обещает организовать питание и развозку, однако реальные сроки перезапуска завода не называются.

Один из сотрудников отметил, что подработки во время простоя не запрещены, однако новые правила делают труд по совместительству невозможным. Перед работниками встал выбор: потерять доход на стороне или лишиться положенных выплат. Сложившуюся ситуацию в пресс-службе АвтоВАЗа комментировать не стали. Напомним, что на время простоя сотрудники получают выплату в размере 2/3 от оклада.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что в «АвтоВАЗ» предложили переименовать бывший завод Nissan в «Лада Санкт-Петербург».

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