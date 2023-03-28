Глава МАГАТЭ назвал ситуацию на Запорожской АЭС опасной и нестабильной

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси считает, что ситуация на Запорожской АЭС очень опасная и очень нестабильная. Он отметил, что с февраля 2022 года АЭС отключалась от внешнего источника питания шесть раз, после чего реактор охлаждался за счет аварийных дизель-генераторов.

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Фото: Mykola Synelnykov, Reuters Рафаэль Гросси

Фото: Mykola Synelnykov, Reuters

В последнее время бои вокруг Запорожской АЭС стали интенсивнее, сообщил глава МАГАТЭ. По его словам, эксперты агентства «ежедневно докладывают об атаках». Еще одной потенциальной опасностью Рафаэль Гросси назвал низкий уровень воды в близлежащем водохранилище, поскольку оттуда поступает вода, используемая для охлаждения реакторов.

«Если уровень водохранилища опустится ниже определенного, у нас не будет воды для охлаждения реакторов, и мы видели, особенно в январе, что уровень воды значительно снижался. Он как-то восстановился за последние несколько недель»,— сказал глава МАГАТЭ Reuters.

Вопрос безопасности станции все еще обсуждается, отметил господин Гросси, однако рассматривается не только вариант демилитаризованной зоны. «Я уверен, что можно было бы установить какую-то форму защиты, возможно акцентируя внимание не столько на идее зоны, сколько на самой защите: что люди должны делать или не должны делать для защиты АЭС»,— добавил глава МАГАТЭ.

В ближайшие дни Рафаэль Гросси может приехать в Москву. С какой целью — он не сообщил. 27 марта глава МАГАТЭ встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским на ДнепроГЭС.

Анастасия Ларина