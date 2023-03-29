Три инспектора МАГАТЭ останутся на Запорожской АЭС на два месяца

Три инспектора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из Словакии, Франции и Японии останутся на Запорожской АЭС примерно на два месяца. Об этом сообщил ТАСС советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его словам, эксперты пробудут на станции примерно два месяца. В целом делегация МАГАТЭ состоит из 11 человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вид на ЗАЭС

Фото: File, AP Вид на ЗАЭС

Фото: File, AP

В октябре 2022 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о переходе ЗАЭС в российскую юрисдикцию, станцией управляет «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»). МАГАТЭ обсуждало с Россией и Украиной создание зоны безопасности вокруг станции. По версии российского МИДа, достичь договоренности не удалось из-за позиции Киева. Вчера, 28 марта, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал ситуацию на ЗАЭС опасной и нестабильной.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину, читайте в материале «Ъ» «Киев расстроен наступательно».

Лаура Кеффер