Майами манит полуфиналом

В четвертьфинал Miami Open — престижного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории Masters 1000 с призовым фондом $8,8 млн — вышли сразу два россиянина. Карен Хачанов, прервав серию из 23 поражений от соперников из первой десятки мирового рейтинга, в двух сетах справился с греком Стефаносом Циципасом, а Даниил Медведев уверенно переиграл француза Кантена Алиса. В случае успеха в своих следующих матчах они встретятся друг с другом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа над третьей ракеткой мира Стефаносом Циципасом позволила Карену Хачанову (на фото) прервать серию из 23 поражений от соперников из первой десятки рейтинга АТР

Фото: Matthew Stockman / Getty Images Победа над третьей ракеткой мира Стефаносом Циципасом позволила Карену Хачанову (на фото) прервать серию из 23 поражений от соперников из первой десятки рейтинга АТР

Фото: Matthew Stockman / Getty Images

Так уж сложилось, что из девяти турниров категории Masters 1000, входящих в календарь АТР, состязание в Майами для российских теннисистов исторически является одним из самых проблемных. До нынешнего сезона за всю его 38-летнюю историю на их счету было лишь семь четвертьфиналов, полуфинал Андрея Рублева в 2021 году и сенсационная победа Николая Давыденко в 2008-м. А, например, Карен Хачанов, который вот уже шестой год подряд входит в первую тридцатку, из восьми матчей на Miami Open выиграл лишь два. Вот и сейчас казалось, что Хачанову будет крайне трудно кардинальным образом улучшить свою статистику, ведь в четвертом круге его ждал матч с третьей ракеткой мира Стефаносом Циципасом — крайне сложным для него соперником, который выиграл у россиянина все шесть их предыдущих встреч. Более того, с августа 2019 года у Хачанова сформировалась крайне неприятная затяжная серия из 23 поражений от соперников из первой десятки.

Однако на этот раз для россиянина все сложилось очень удачно. Он великолепно подавал (73% попадания с первого мяча) и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Циципаса в седьмом гейме первой партии.

Потом был тай-брейк, в концовке которого Хачанов справился с давлением грека по всему корту, а вот Циципас пятый гейм второго сета полностью провалил, допустив одну двойную ошибку и три ошибки при ударе слева.

Реальных шансов отыграться сопернику россиянин не предоставил. В итоге — 7:6 (7:4), 6:4 чуть больше чем за полтора часа. «Важнее не то, что мне сегодня удалось обыграть именно Стефаноса, а то, в каком стиле я это сделал»,— отметил Хачанов.

Отчасти оправданием этой неудачи для Циципаса могут служить проблемы с плечом, которые, по мнению самого теннисиста, возникли у него по причине постоянной смены мячей по ходу серии турниров на харде и месяц назад вынудили его сняться с турнира в Акапулько. Хотя и Хачанов, дойдя в январе до полуфинала Открытого чемпионата Австралии, тоже получил травму, потребовавшую некоторое время на лечение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Wilfredo Lee / AP Даниил Медведев

Фото: Wilfredo Lee / AP

Даниил Медведев, в отличие от подавляющего большинства своих соотечественников, в Майами в последнее время выступает сравнительно успешно. Четвертьфинал, которого он достиг после очень уверенной победы над хорошо знакомым ему французом Кантеном Алисом, стал для россиянина уже третьим подряд.

Из-за дождя начало их матча было задержано примерно на пять часов, которые Медведев, как он позже рассказывал, провел лежа на диване, но на качестве его игры это никак не отразилось.

За два сета Алису удалось взять на приеме лишь 14 очков. Таким образом, Медведев, который начинал нынешний турнир на фоне усталости, накопившейся после выхода в финал в Индиан-Уэллсе, в очередной раз сэкономил силы. Его первая встреча, с испанцем Роберто Карбальесом Баеной, продолжалась 63 минуты, словак Алекс Молчан в 1/16 финала не смог выйти на корт из-за травмы, а Алис продержался 71 минуту. В четвертьфинале Медведеву достался 26-летний американец Кристофер Юбэнкс, который занимает в мировом рейтинге 119-е место, прошел квалификацию, а в основной сетке пока смог избежать встреч с элитными теннисистами. Для такого титулованного игрока, как Медведев, да еще к тому же находящегося в отличной форме, это, можно сказать, проходной вариант.

Карен Хачанов, который по сетке идет навстречу Медведеву, тоже получил в четвертьфинале вполне подходящего соперника — 31-ю ракетку мира Франсиско Серундоло. Послужной список этого аргентинца богаче, чем у Юбэнкса. На его счету есть один титул АТР, выигранный в прошлом году в Бостаде, в Майами он в 1/16 финала остановил канадца Феликса Оже-Альяссима, стоящего в первой десятке. Тем не менее пока на данный момент Серундоло в большей степени зарекомендовал себя как специалист по грунтовому покрытию. Так что первый в истории российский полуфинал Miami Open на данный момент вполне реален.

Евгений Федяков