YouTube удалил канал атамана казачества в Австралии

YouTube удалил видеоканал атамана казачества в Австралии Семёна Бойкова. Он утверждает, что причиной этого стала его пророссийская позиция, в то время как остальные российские блогеры за границей якобы «работают против интересов России».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: str-albatros.livejournal.com Фото: str-albatros.livejournal.com

Официально YouTube уведомил его, что канал неоднократно нарушал правила. «У меня ситуация противоположная, я вещаю в поддержку России, в поддержку российского народа, СВО, и сегодня в YouTube меня решили "снести"»,— сказал господин Бойков «РИА Новости».

С декабря 2022 года Семён Бойков находится в здании генконсульства РФ в Сиднее. Блогер скрывается там, так как австралийский суд выдал ордер на его арест за нападение на 76-летнюю участницу митинга в поддержку Украины в декабре 2022 года. При этом Семён Бойков и его сторонники периодически организовывают в Австралии акции в поддержку российской военной операции на Украине — одна из них прошла в феврале, на нее собралось около 1,5 тыс. человек.

Лаура Кеффер