Аксаков: закон о повышении порога страхования вкладов в НПФ Госдума примет в апреле

В течение апреля Госдума примет закон о двукратном повышении предельного размера возмещения для средств, вложенных в негосударственные пенсионные фонды (НПФ), сообщил «РИА Новости» председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. О необходимости меры в послании Федеральному собранию говорил президент РФ Владимир Путин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

На заявление главы государства авторы нововведений ссылаются в пояснительной записке к законопроекту. В послании президент предложил установить «вдвое большую» (чем сейчас) предельную сумму страхования вкладов в НПФ — 2,8 млн руб.

«На следующей неделе Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении. Но там поправок особых нет, поэтому мы довольно быстро примем его в середине, может быть, к концу апреля, к 20-м числам, во втором и третьем чтениях. Идея благая, поэтому, я думаю, все поддержат. Законопроект вступит в силу в мае»,— заявил господин Аксаков (он же выступил одним из авторов законопроекта).

Закон о создании на базе Агентства по страхованию вкладов системы гарантирования пенсионных сбережений граждан в негосударственных пенсионных фондах по негосударственному пенсионному обеспечению Госдума приняла в декабре 2022 года. Согласно норме, система компенсаций выстраивалась по аналогии с механизмом в системах страхования банковских вкладов. Тогда предел гарантируемой суммы был закреплен на уровне 1,4 млн руб.

Григорий Лейба