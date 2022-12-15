Госдума приняла закон о гарантировании сбережений в НПФ

Госдума приняла в третьем чтении закон о создании на базе Агентства по страхованию вкладов системы гарантирования пенсионных сбережений граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО). Закон начнет действовать с 1 января 2023 года.

Согласно новому закону, система будет построена по аналогии с механизмом в системах страхования банковских вкладов. Аннулирование лицензии НПФ, ели оно не было добровольным, или банкротство НПФ будут считаться гарантийными случаями.

На этапе накопления участникам будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах — взносы самого участника, его работодателя и иных лиц с учетом результата их размещения. Они будут не больше предельного размера гарантируемой суммы — 1,4 млн руб. Такой же предельный размер используется сейчас в системе страхования банковских вкладов.

На этапе выплат законом предусматривается гарантия выплаты любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости.