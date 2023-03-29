Минпромторг предложил с 15 мая начать эксперимент по маркировке безалкогольных напитков

Минпромторг предлагает провести эксперимент по маркировке некоторых безалкогольных напитков — в частности, соков. Запустить его планируют с 15 мая 2023 года по 1 февраля 2024 года. Соответствующий проект постановления опубликован на портале нормативных правовых актов.

Эксперимент затронет:

воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ;

соки (фруктовые, ореховые, овощные) несброженные и не содержащие спирт, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ;

компоты фруктовые и ягодные, морсы;

напитки на основе сои с содержанием белка 2,8% массы или более;

напитки на основе сои с содержанием белка менее 2,8%; напитки на основе некоторых орехов, злаков и семян;

прочие безалкогольные напитки, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ;

растворимые напитки, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ.

Оператором маркировки предлагается сделать «Оператор-ЦРПТ». Уполномоченными за проведения эксперимента могут стать Минпромторг, Минсельхоз, Минприроды, Минцифры, МЭР, ФНС, ФТС, Роспотребнадзор и ФСБ. Минпромторг с Минсельхозом должны будут утвердить методические рекомендаций по проведению эксперимента и его плана-график.

В пресс-службе Минпромторга сказали ТАСС, что участие в эксперименте будет добровольным. «Стоит отметить, что у большинства производителей безалкогольных напитков уже есть опыт работы с маркировкой: они зачастую являются участниками оборота упакованной воды, молочной продукции, а также пива, в отношении которых уже введена обязательная маркировка»,— пояснили в министерстве.

С 1 апреля в России начнут действовать правила обязательной маркировки упакованного в кеги пива, в том числе безалкогольного. С 1 октября стандарты маркировки распространятся на пиво в стеклянных и полимерных упаковках. В марте Госдума также приняла закон о создании реестра пивоваров.