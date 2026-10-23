Алиханов: выпуск легковых авто в России вырос более чем на 27% за девять месяцев
Российские автомобильные заводы за девять месяцев 2026 года выпустили более 764 тыс. машин всех сегментов. Это на 22,4% больше, чем годом ранее. Легковых автомобилей произведено почти 660 тыс., их выпуск вырос более чем на 27%. Об этом заявил глава Минпромторга Антон Алиханов на форуме-выставке «Российский промышленник» в Санкт-Петербурге.
«В плане объемов производства автомобилей в нашей стране видим положительную динамику»,— сказал министр (цитата по ТАСС). По его словам, объемы выпуска основаны на данных самих автопроизводителей.
Ранее Минпромторг сообщал о продажах за тот же период. С января по сентябрь 2026 года в России купили почти 1,077 млн новых автомобилей — на 6,2% больше, чем годом ранее. Продажи машин отечественного производства превысили 687 тыс. штук и выросли на 23,4%.