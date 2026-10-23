«Мегауязвимость угрожает интернету»
The Guardian (Лондон, Великобритания)
Миллионы попыток использовать уязвимость в коде зафиксированы в мире
Эта уязвимость вызвала особую обеспокоенность в связи с незащищенностью систем, которыми пользуются школы, органы местной власти и благотворительные организации, у которых, возможно, нет специализированной службы кибербезопасности, способной исправить ситуацию… Масштаб уязвимости беспрецедентен… Wiz, одна из исследовательских организаций, которая и вскрыла проблему, отмечает, что речь идет, возможно, о об одной из самых серьезных уязвимостей программного обеспечения в истории — «эти фундаментальные дефекты существовали десятилетиями».
The New York Times (Нью-Йорк, США)
Спешное устранение уязвимости привело к кратковременному отключению сайтов от Кении до Японии
Премьер-министр Японии. Больница в Германии. Налогоплательщики во Франции. IT-фирма в Кении. В среду и четверг привычная онлайн-рутина людей по всему миру была нарушена, когда правительства и компании спешно защищали свои веб-сайты, после того как специалисты по безопасности нашли серьезные уязвимости в широко используемом языке программирования PHP. Эта уязвимость и временное отключение показали, насколько далеко идущими потенциально могут быть кибератаки и как глубоко интернет проник в нашу жизнь. Существующий десятилетиями PHP — важнейший компонент популярных сервисов, таких как WordPress и Drupal. Это (популярность PHP.— “Ъ”) было весьма заметно по разнообразию веб-сайтов, которые были отключены, пока правительства и бизнес в спешке исправляли уязвимости. Алистер Гливс, предоставляющий коммуникационные услуги для малого бизнеса, видит проблеск надежды: ИИ-модели помогли обнаружить уязвимость. По его словам, сейчас распространены опасения, что ИИ «собирается захватить мир, убить всех нас и здесь «он (ИИ.— “Ъ”) нашел проблему».
The Times of India (Мумбай, Индия)
PHP2Shell: критическая уязвимость угрожает веб-сайтам, правительства бьют тревогу, «Википедия», больницы и школьные порталы уходят в офлайн
Значительная часть интернета ушла в офлайн, причем в большинстве своем намеренно… Большинство даже не слышали о PHP, но именно это ПО лежит в основе примерно 70% всех сайтов, от новостных порталов и онлайн-магазинов до личных блогов… Спешка вполне оправданна, учитывая то, как быстро начали действовать хакеры… Что примечательно, уязвимости не были новыми. Сами разработчики PHP рассматривали возможность атаки по этим направлениям еще в 2024 году, но никто тогда не смог разобраться в том, как именно ее осуществить… А вот с ИИ один исследователь смог за неделю сделать то, на что раньше у лучшей команды ушли бы месяцы… Сиги Гуд, профессор информационных систем Австралийского национального университета, объясняет, в чем кроется главная угроза. «Большую тревогу вызывают те сайты, которые сегодня продолжают работать»,— говорит он. Веб-сайты, которые отключились в среду, отнеслись к угрозе серьезно. А вот те, что остаются онлайн до сих пор без установленного обновления, и станут главной мишенью хакеров в ближайшие недели».
Bild (Берлин, Германия)
Мегауязвимость угрожает интернету
Недавно обнаруженная уязвимость привела IT-экспертов по всему миру в состояние повышенной готовности. Затронут как назло оказался PHP — язык программирования, который используется в бесчисленных сайтах и онлайн-магазинах. В худшем случае злоумышленники могут захватить целые сайты и похитить данные. Некоторые учреждения уже отреагировали и в качестве меры предосторожности отключили системы от сети. Особенно щекотливо, что детали об уязвимостях непреднамеренно раньше времени стали достоянием общественности. Поэтому временной прессинг усилился.