«Мегауязвимость угрожает интернету»

The Times of India (Мумбай, Индия)

PHP2Shell: критическая уязвимость угрожает веб-сайтам, правительства бьют тревогу, «Википедия», больницы и школьные порталы уходят в офлайн

Значительная часть интернета ушла в офлайн, причем в большинстве своем намеренно… Большинство даже не слышали о PHP, но именно это ПО лежит в основе примерно 70% всех сайтов, от новостных порталов и онлайн-магазинов до личных блогов… Спешка вполне оправданна, учитывая то, как быстро начали действовать хакеры… Что примечательно, уязвимости не были новыми. Сами разработчики PHP рассматривали возможность атаки по этим направлениям еще в 2024 году, но никто тогда не смог разобраться в том, как именно ее осуществить… А вот с ИИ один исследователь смог за неделю сделать то, на что раньше у лучшей команды ушли бы месяцы… Сиги Гуд, профессор информационных систем Австралийского национального университета, объясняет, в чем кроется главная угроза. «Большую тревогу вызывают те сайты, которые сегодня продолжают работать»,— говорит он. Веб-сайты, которые отключились в среду, отнеслись к угрозе серьезно. А вот те, что остаются онлайн до сих пор без установленного обновления, и станут главной мишенью хакеров в ближайшие недели».