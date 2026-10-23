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Выпуск газеты №197«Ъ» Газета
Медиа и Телеком

«Мегауязвимость угрожает интернету»

Мир пытается решить проблемы ПО PHP: реакция мировых СМИ
Одна из самых обсуждаемых тем в мировых медиа — обнаружение критических уязвимостей в популярном ПО PHP и отключение в связи с этим многих сайтов по всему миру. Эксперты называют проблему самой серьезной за всю историю и указывают, что ИИ делает особо опасными дефекты, существовавшие многие годы.

Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

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The Guardian (Лондон, Великобритания)

Миллионы попыток использовать уязвимость в коде зафиксированы в мире

Эта уязвимость вызвала особую обеспокоенность в связи с незащищенностью систем, которыми пользуются школы, органы местной власти и благотворительные организации, у которых, возможно, нет специализированной службы кибербезопасности, способной исправить ситуацию… Масштаб уязвимости беспрецедентен… Wiz, одна из исследовательских организаций, которая и вскрыла проблему, отмечает, что речь идет, возможно, о об одной из самых серьезных уязвимостей программного обеспечения в истории — «эти фундаментальные дефекты существовали десятилетиями».

The New York Times (Нью-Йорк, США)

Спешное устранение уязвимости привело к кратковременному отключению сайтов от Кении до Японии

Премьер-министр Японии. Больница в Германии. Налогоплательщики во Франции. IT-фирма в Кении. В среду и четверг привычная онлайн-рутина людей по всему миру была нарушена, когда правительства и компании спешно защищали свои веб-сайты, после того как специалисты по безопасности нашли серьезные уязвимости в широко используемом языке программирования PHP. Эта уязвимость и временное отключение показали, насколько далеко идущими потенциально могут быть кибератаки и как глубоко интернет проник в нашу жизнь. Существующий десятилетиями PHP — важнейший компонент популярных сервисов, таких как WordPress и Drupal. Это (популярность PHP.— “Ъ”) было весьма заметно по разнообразию веб-сайтов, которые были отключены, пока правительства и бизнес в спешке исправляли уязвимости. Алистер Гливс, предоставляющий коммуникационные услуги для малого бизнеса, видит проблеск надежды: ИИ-модели помогли обнаружить уязвимость. По его словам, сейчас распространены опасения, что ИИ «собирается захватить мир, убить всех нас и здесь «он (ИИ.— “Ъ”) нашел проблему».

The Times of India (Мумбай, Индия)

PHP2Shell: критическая уязвимость угрожает веб-сайтам, правительства бьют тревогу, «Википедия», больницы и школьные порталы уходят в офлайн

Значительная часть интернета ушла в офлайн, причем в большинстве своем намеренно… Большинство даже не слышали о PHP, но именно это ПО лежит в основе примерно 70% всех сайтов, от новостных порталов и онлайн-магазинов до личных блогов… Спешка вполне оправданна, учитывая то, как быстро начали действовать хакеры… Что примечательно, уязвимости не были новыми. Сами разработчики PHP рассматривали возможность атаки по этим направлениям еще в 2024 году, но никто тогда не смог разобраться в том, как именно ее осуществить… А вот с ИИ один исследователь смог за неделю сделать то, на что раньше у лучшей команды ушли бы месяцы… Сиги Гуд, профессор информационных систем Австралийского национального университета, объясняет, в чем кроется главная угроза. «Большую тревогу вызывают те сайты, которые сегодня продолжают работать»,— говорит он. Веб-сайты, которые отключились в среду, отнеслись к угрозе серьезно. А вот те, что остаются онлайн до сих пор без установленного обновления, и станут главной мишенью хакеров в ближайшие недели».

Bild (Берлин, Германия)

Мегауязвимость угрожает интернету

Недавно обнаруженная уязвимость привела IT-экспертов по всему миру в состояние повышенной готовности. Затронут как назло оказался PHP — язык программирования, который используется в бесчисленных сайтах и онлайн-магазинах. В худшем случае злоумышленники могут захватить целые сайты и похитить данные. Некоторые учреждения уже отреагировали и в качестве меры предосторожности отключили системы от сети. Особенно щекотливо, что детали об уязвимостях непреднамеренно раньше времени стали достоянием общественности. Поэтому временной прессинг усилился.

Подготовили Яна Рождественская, Николай Зубов
Искусственный интеллект
Технологии

Авторы

  • Николай Зубов
    Николай Зубов
    руководитель группы иностранной информации
  • Яна Рождественская
    Яна Рождественская
    переводчик-корреспондент