Как в Израиле готовятся к выборам в Кнессет?

Представителей обеих сил Айзенкот, вероятно, будет пытаться переманить в свою будущую коалицию. Проблема в том, что у них полярно разные подходы к военной обязанности для молодежи, что исключает союз националистов с ортодоксами. Противники Айзенкота опасаются, что в случае его победы в оппозиционное правительство войдут арабские партии, и тогда Израиль станет копией Европы. То есть сотни тысяч палестинцев получат гражданство, а потом будут устраивать погромы, как во Франции.