Как в Израиле готовятся к выборам в Кнессет?
Обзор зарубежной прессы
Биньямин Нетаньяху приказал армии и разведке разработать план смены власти в Иране. Премьер Израиля заявил, что свержение действующего режима — единственный способ навсегда устранить ядерную угрозу со стороны Тегерана. В СМИ называют этот план радикальным. Нетаньяху озвучил его на фоне сообщений о том, что Израиль совместно с США готовят массированные удары по иранской инфраструктуре. Наступление состоится примерно через три недели, когда в обеих странах пройдут выборы, уточняет The Washington Post. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.
0:00
0:00
27 октября Израиль будет выбирать членов Кнессета. Это первая общенациональная кампания с начала боевых действий в секторе Газа, которые повлекли за собой эскалацию во всем регионе, отмечает The Times of Israel. При этом за четыре дня до голосования явного лидера нет. Премьер Биньямин Нетаньяху и бывший глава Генштаба Армии обороны Израиля Гади Айзенкот идут ноздря в ноздрю.
Данные опросов показывают, что блоки, которые возглавляют эти два кандидата, получат в парламенте по 51 креслу. А для формирования коалиции большинства нужно на 10 больше. Всего в Кнессете 120 мест. Единственный способ победить — отказаться от предвыборных обещаний не сотрудничать с отдельными фракциями, полагают обозреватели издания.
Reuters отмечает, что основной вопрос, который определит исход выборов — это позиция по Газе. В правящую коалицию Нетаньяху входят крайне правые еврейские националистические группы. Они поддерживают полную аннексию палестинских земель. Также премьер опирается на ультраортодоксальные партии, которые добиваются для религиозных студентов освобождения от военной службы.
Представителей обеих сил Айзенкот, вероятно, будет пытаться переманить в свою будущую коалицию. Проблема в том, что у них полярно разные подходы к военной обязанности для молодежи, что исключает союз националистов с ортодоксами. Противники Айзенкота опасаются, что в случае его победы в оппозиционное правительство войдут арабские партии, и тогда Израиль станет копией Европы. То есть сотни тысяч палестинцев получат гражданство, а потом будут устраивать погромы, как во Франции.
Bloomberg подчеркивает провалы действующего правительства, которое стремительно теряет поддержку населения. Нетаньяху критикуют, в частности, за неспособность предотвратить нападение «Хамас» на Израиль три года назад, растущие потери среди военных в секторе Газа и за отсутствие результата в борьбе с Ираном и ливанской «Хезболлой». Ни на одном из фронтов нет стабильного успеха.
Агентство приводит результаты опроса от Lazar Research. Если бы выборы проходили сейчас, то Айзенкот получил 44% голосов, а Нетаньяху 33%.
Что касается внешней политики, то The Washington Post рассуждает о будущем противостоянии с Ираном. Практически все политические партии Израиля занимают даже более жесткую позицию, чем Нетаньяху, который допускает дипломатический подход. Гади Айзенкот обвиняет действующего премьера в том, что он мало сделал для демонтажа ядерной программы Тегерана и настаивает на полном уничтожении всей системы, чтобы закончить конфликт.