Бывшая жена Потанина попросила суд Англии проверить его сделки на $9,3 млрд
Наталья Потанина, бывшая жена главы «Норникеля» Владимира Потанина, обратилась в Семейный суд Англии и Уэльса с требованием проверить сделки бизнесмена с активами на сумму около $9,3 млрд, совершенные в 2022–2024 годах. По ее словам, они могли помешать взысканию средств при разделе имущества. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.
В качестве доказательства был представлен заказанный госпожой Потаниной аудиторский отчет, из которого следует, что бывший супруг намеренно перераспределял активы. Сам Владимир Потанин с такими выводами не согласился. Он заявил, что мог переводить средства из-за геополитической нестабильности, но никак не с целью сокрытия средств. О каких именно активах идет речь, не уточняется.
Окончательное слушание по разделу имущества назначено на 16 ноября. Отчет к нему приобщен не будет, поскольку основан на неполной публичной информации, заключил судья. При этом во время процесса Наталья Потанина сможет лично задать вопросы о сделках бывшему мужу, отмечает издание.
Супруги развелись в 2014 году после 30 лет брака. По решению российского суда Наталье Потаниной досталось $41,5 млн, однако она утверждает, что ей выплатили менее 1% от состояния бизнесмена. С 2018 года она пытается взыскать около $6 млрд через британскую юрисдикцию. Наталья Потанина требует 50% стоимости доли бывшего мужа в ГМК «Норильский никель» (владение которой осуществлялось через структуру «Интеррос инвест»), а также 50% всех дивидендов, выплаченных по этим акциям, начиная с 2014 года.