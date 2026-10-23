Бывшая жена Потанина попросила суд Англии проверить его сделки на $9,3 млрд

Супруги развелись в 2014 году после 30 лет брака. По решению российского суда Наталье Потаниной досталось $41,5 млн, однако она утверждает, что ей выплатили менее 1% от состояния бизнесмена. С 2018 года она пытается взыскать около $6 млрд через британскую юрисдикцию. Наталья Потанина требует 50% стоимости доли бывшего мужа в ГМК «Норильский никель» (владение которой осуществлялось через структуру «Интеррос инвест»), а также 50% всех дивидендов, выплаченных по этим акциям, начиная с 2014 года.