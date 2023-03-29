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«Ведомости»: Россия отменит роуминг с Казахстаном, Арменией и Киргизией к 2025 году

Россия собирается отменить международный сотовый роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией, входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этих планах сказано в приложении к запросу Евразийской экономический комиссии (ЕЭК), который был направлен мобильным операторам и в Минэкономики России 16 марта. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на документ.

По информации «Ведомостей», ЕЭК попросила операторов до 14 апреля направить ей данные о числе абонентов, объеме и стоимости услуг сотовой связи, которые оказали гражданам стран ЕАЭС с января 2020 по декабрь 2022 года. Комиссия также запросила информацию о доходах операторов.

К документу была приложена дорожная карта отмены роуминга в ЕАЭС. Согласно планам комиссии, операторы должны провести мероприятия по пресечению случаев мошенничества на своих сетях. После телекомкомпании должны разработать правила использования «справедливых тарифов на услуги связи» в ЕАЭС, эту работу необходимо выполнить к концу 2024 года. Сотовые операторы должны ввести новые тарифы на связи в ЕАЭС к первому кварталу 2025 года.

В 2021 году Россия отменила роуминг с Белоруссией. В разговоре с «Ведомостями» эксперты отметили, что отмена была номинальной, так как операторы стали вводить лимиты на количество использованных минут в день.

В октябре «Ъ» писал, что российские операторы снизили цены на услуги роуминга в странах, ставших популярными для релокации россиян после начала частичной мобилизации в сентябре 2022 года. Новые условия роуминга стали доступны в Турции, Казахстане, Армении и других странах.

Подробнее — в материале «Ъ» «В ожидании обратной связи».

Олеся Павленко

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