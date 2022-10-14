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Коммерсантъ FM
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В ожидании обратной связи

Операторы снизили стоимость роуминга для стран активной релокации

Российские операторы связи начали пересматривать условия роуминга в странах, куда после начала частичной мобилизации активно начали выезжать граждане. «Вымпелком» предложил пакеты услуг на длительный срок, «Тинькофф мобайл» снизил стоимость роуминга с Казахстаном. «МегаФон» предложил скидки на все направления. Так компании надеются удержать уехавших абонентов, считают эксперты. Операторы ищут и другие способы увеличить доходы: «МегаФон» ввел комиссию за пополнение с карт Сбербанка, а Yota вдвое увеличила комиссию за переводы на счета других операторов и банковские карты.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

“Ъ” обратил внимание, что российские операторы начали снижать цены на услуги роуминга в странах, популярных для релокации после начала частичной мобилизации. Так, «Вымпелком» в конце сентября запустил пакеты услуг для длительного роуминга, они действуют в ряде стран — Казахстане, Турции, Армении и др. В приложении оператора говорится, что на 30 дней можно приобрести 1 Гб трафика за 1 тыс. руб. или 15 Гб за 7 тыс. руб. «Тинькофф мобайл» (виртуальный оператор на сети Tele2) с 10 октября снизил стоимость пакетов интернета в Казахстане: 1000 Мб на неделю подешевели с 1,1 тыс. руб. до 899 руб., а 2000 Мб на месяц — с 1,9 тыс. руб. до 1,2 тыс. руб.

В «МегаФоне» “Ъ” рассказали, что с 30 сентября предлагают абонентам скидку на связь в роуминге по всем направлениям: за 149 руб. в сутки можно подключить пакет с 1 ГБ трафика и 60 мин. звонков. В пресс-службе оператора подчеркнули, что это примерно втрое выгоднее, чем действующий по умолчанию роуминговый тариф.

В то же время операторы начали повышать цены на дополнительные опции: «МегаФон» ввел комиссию за пополнение через приложение Сбербанка, а «Скартел» (бренд Yota) повысил с 3% до 6% комиссию за переводы на счета других операторов и банковские карты.

В МТС и «Вымпелкоме» отказались от комментариев. В «Скартеле» не ответили “Ъ”.

Ранее операторы поднимали цены на роуминг: с начала военных действий на Украине стоимость их услуг выросла на 5–40%, стоимость опций — на 40–60% (см. “Ъ” от 9 сентября). Дорожают и базовые услуги, в первом полугодии — в среднем на 10% (см. “Ъ” от 20 августа). ФАС 12 октября уже признала МТС виновной в нарушении законодательства из-за необоснованного повышения стоимости услуг и предписала ее понизить. В январе, по данным службы, МТС повысила стоимость услуг сотовой связи более чем для 28 млн абонентов в среднем на 9,5%. Компания обосновала это ростом своих затрат. Против «МегаФона» ФАС 13 октября возбудила дело за необоснованный рост цен, сообщив, что в мае он повысил тарифы на услуги связи для более чем 16,5 млн абонентов в среднем на 12%.

Операторы предлагают скидки на роуминг в странах, популярных для релокации на фоне начавшейся в РФ частичной мобилизации, отмечает аналитик iKS-Consulting Максим Савватин. По оценкам Forbes, сделанным в начале октября, почти за две недели после объявления мобилизации страну покинули примерно 700 тыс. человек, 200 тыс. из них уехали в Казахстан.

«Когда абоненты вернутся — неизвестно. Операторы скидками и опциями могут попытаться удержать их, хотя большинство тех, кто планирует остаться жить в другой стране, уже приобрели местные сим-карты и оставляют российские номера в основном для входящих звонков»,— поясняет Максим Савватин. Гендиректор «ТМТ Консалтинга» Константин Анкилов считает, что выгодный роуминг в странах СНГ для мобильных операторов может быть средством не только удержать клиента, но и привлечь новых: «Заработают на таких услугах скорее роуминговые партнеры российских операторов».

Анастасия Гаврилюк

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