Канада через МВФ выделит Украине кредит в $1,78 млрд в 2023 году

Правительство Канады собирается выделить Украине кредит размером 2,4 млрд канадских долларов ($1,78 млрд). Деньги будут предоставлены через Международный валютный фонд (МВФ), следует из проекта федерального бюджета на следующий финансовый год (начинается с 1 апреля — «Ъ»). Об этом сообщает канадское CBC News.

Средства пойдут на оказание основных услуг для граждан Украины, сказано в документе. Также Канада планирует передать Украине безвозмездную финансовую помощь на сумму 115 млн канадских долларов (около $84,5 млн) для ремонта энергетической инфраструктуры Киева. Кроме этого, Канада направит 200 млн канадских долларов ($147 млн) на военную помощь, в том числе передачу восемь боевых танков Leopard 2.

На прошлой неделе глава Минобороны Канады Анита Ананд сообщила, что Канада передала Украине машины для обслуживания танков Leopard 2. Кроме этого, власти Канады анонсировали поставку на Украину около 8 тыс. боеприпасов калибра 155 мм, 12 зенитных ракет для системы ПВО, а также более 1,8 тыс. учебных боеприпасов для 105-мм танков Leopard.

О поставках западного вооружения на Украину — в материале «Ъ» «Киев расстроен наступательно».

Олеся Павленко