Канада отправила Украине машины для обслуживания танков Leopard 2

Министр обороны Канады Анита Ананд сообщила, что Украине направлена очередная партии военной помощи. В Twitter она разместила видео, как на борт грузового самолета Ан-124 «Руслан» заезжает ремонтно-эвакуационная машина Bergepanzer 3, предназначенные для обслуживания танков Leopard 2. Число таких машин она не указала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bergepanzer 3

Фото: TOBIAS HASE / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP Bergepanzer 3

Фото: TOBIAS HASE / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP

В сообщении Аниты Ананд говорится, что власти Канады будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется». Ранее на этой неделе в правительстве Канады сообщили, что направят Украине примерно 8 тыс. боеприпасов калибра 155 мм, 12 зенитных ракет для системы ПВО, а также более 1,8 тыс. учебных боеприпасов для 105-мм танков Leopard 1, которые должны передать украинской армии Дания, Германия и Нидерланды.

Россия направила странам НАТО ноту протеста из-за поставок вооружений Украине. Министр иностранных дел Сергей Лавров говорил, что любые грузы, содержащие военную помощь для Украины, станут законной целью для российской армии. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что поставки вооружений Украине не способствуют успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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