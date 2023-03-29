СМИ: Берлускони и его подруга ищут дом с бомбоубежищем на случай ядерной войны

Экс-премьер Италии и лидер партии «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони вместе с 33-летней возлюбленной Мартой Фашиной ищут дом с бомбоубежищем. Пара опасается начала ядерной войны. В резиденции господина Берлускони также подготовили список людей, которых «должны спасти в случае ядерного апокалипсиса». Об этом сообщила итальянская газета La Stampa.

По информации газеты, инициатором поиска дома с бомбоубежищем стала Марта Фашина. Господа Фашина считает, что паре необходимо убежище, чтобы «спастить от ядерный волны, которая может возникнуть из-за атаки в Англии».

По данным газеты Libero Quotidiano, госпожа Фашина пытается найти подходящий дом, но сделать это довольно сложно. Как пишет издание, рядом с виллой Сильвио Берлускони под Миланом есть дома с бункерами, но там могут поместиться только его маленькие собаки. В качестве альтернативного варианта пара может построить собственное бомбоубежище.

После начала российской военной операции мировые лидеры высказывали опасения, что конфликт может перерасти в ядерный. При этом российские власти не раз заявляли, что не планируют использовать ядерное оружие. В США сообщали, что у них нет данных о подготовке России к применению ядерного оружия.

25 марта президет России Владимир Путин рассказал о планах России разместить ядерное оружие в Белоруссии. Хранилище для российского ядерного оружия в Белоруссии достроят к 1 июля. Господин Путин говорил, что решение принято из-за планов Великобритании поставить Украине снаряды с обедненным ураном.

Олеся Павленко