Израильский министр закрыл глаза на палестинцев

Слова израильского министра финансов Бецалеля Смотрича о том, что палестинского народа не существует, вызвали скандал в отношениях между Израилем и арабскими странами. Опасными их сочли и в Евросоюзе, особенно на фоне и без того взрывоопасной ситуации в Израиле и Палестине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич

Фото: File Photo, Reuters Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич

Фото: File Photo, Reuters

«Термин "палестинцы" не имеет смысла, поскольку не существует палестинского народа»,— заявил министр финансов Израиля и лидер партии «Религиозный сионизм» Бецалель Смотрич, выступая в воскресенье в Париже на вечере памяти одного из активистов сионистского движения и выходца из Франции Жака Купфера, скончавшегося пару лет назад. «Палестинский народ — это фикция, изобретенная только для того, чтобы бороться с сионистским движением. Это правда, и эту правду должны услышать и в Белом доме, и в президентском дворце в Париже»,— продолжил господин Смотрич. На трибуне, с которой он выступал, была изображена карта, охватывающая территорию современного Израиля, Палестины и Иордании и отсылающая на сто лет назад, ко временам британского мандата.

Аргументация израильского министра сводилась к тому, что истинные палестинцы — это евреи, жившие на этой территории, а палестинцы в современном понимании возникли лишь сто лет назад. «Есть арабы, которые находятся на Ближнем Востоке и прибыли в Эрец-Исраэль (Земля Израиля.— “Ъ”) одновременно с еврейской алией (волна репатриации.— “Ъ”) в ранние дни сионизма. После 2 тыс. лет изгнания народ Израиля возвращается домой, и есть вокруг арабы, которым это не нравится. Так что же они делают? Они выдумывают фиктивный народ и заявляют о фиктивных правах на Земле Израиля только для того, чтобы бороться с сионистским движением»,— пояснил свою мысль господин Смотрич.

Такая позиция достаточно типична для израильских крайне правых, хотя раньше в подобном духе высказывались и другие политики. Например, об этом говорила, заняв пост премьер-министра в 1969 году, лидер левой партии «Авода» Голда Меир. Собственно, идеология сионизма строилась на том, что евреи пришли на землю, где нет другого народа. Однако земля не была пустой. Там на территории Османской империи жили представители разных религий — и мусульмане, и христиане, и иудеи. Многие из них проживали на той земле веками, другие прибыли в XIX веке в результате миграции. Тогда же, в XIX веке, там, как и по всему региону, закладывались основы государственности и национальной идентичности в современном понимании этих терминов. Сионизм развивался параллельно с арабским национализмом. Собственно, сегодня многие государства Ближнего Востока в их современных границах — это искусственные образования, на какое прошлое они бы ни опирались для формирования своей идентичности.

Господин Смотрич впервые стал депутатом Кнессета в 2015 году, но тогда он представлял меньшинство. Теперь «Религиозный сионизм», объединившись на выборах с крайне правыми партиями «Еврейская гордость» во главе с Итамаром Бен-Гвиром и «Ноам» Ави Маоза, получил 14 из 120 мест в Кнессете и вошел в правящую коалицию Биньямина Нетаньяху. Помимо получения портфеля главы Минфина Бецалель Смотрич добился создания специально для него поста министра в структуре Минобороны, который отвечает за ситуацию в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан. А Итамар Бен-Гвир стал министром национальной безопасности. Оба эти назначения одиозных израильских политиков, известных расистскими и гомофобными взглядами, вызвали возмущение части израильского общества, а также насторожили арабских и западных партнеров Израиля. О неготовности работать с этими двумя политиками предупреждали США. И обещание свое сдержали. В частности, на прошлой неделе представители администрации президента Джо Байдена отказались участвовать в конференции финансовой организации Israel Bonds, которая проходила в Вашингтоне. Причиной стало выступление на мероприятии господина Смотрича, который буквально за неделю до этого призывал стереть с лица земли палестинский населенный пункт Хавара. Правда, после возмущения международной общественности израильский министр попытался дезавуировать свои слова и всячески извинялся. Однако мало кто верит в его искренность.

Новое заявление Бецалеля Смотрича о палестинцах снова вызвало бурю негодования. В регионе опасаются эскалации насилия во время священного для мусульман месяца Рамадан. А заявления радикальных политиков лишь подливают масла в огонь. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал правительство Израиля дистанцироваться от слов министра. «Это неправильно, это неуважительно, это опасно, контрпродуктивно говорить подобные вещи в и без того напряженной ситуации»,— сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Острая реакция последовала и в арабском мире. Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе назвал сказанное «неопровержимым доказательством крайне расистского характера сионистской идеологии, доминирующего в нынешнем израильском правительстве». МИД Палестины призвал Международный уголовный суд выдать ордер на арест израильского министра. Словами и представленной министром картой возмутились в Иордании, Египте, Саудовской Аравии и ОАЭ. Правда, глава МИДа королевства Айман ас-Сафади отметил: израильское руководство заверило Амман, что высказывания господина Смотрича не отражают позицию правительства Нетаньяху. Но доверие к израильским властям все это явно подрывает.

Тем более что крайне правые министры не ограничиваются словами. Так, в понедельник Кнессет утвердил закон, отменяющий эвакуацию четырех еврейских поселений с Западного берега реки Иордан в рамках программы размежевания (была принята в 2005 году при премьер-министре Ариэле Шароне). В течение 18 лет израильтянам был запрещен въезд в эти четыре поселения, два из которых находятся в километре от крупного палестинского города Дженина. Теперь запрет снят, что вызывает болезненную реакцию среди палестинцев и сводит на нет все попытки посредников заставить израильтян и палестинцев договариваться. Напомним, что только в воскресенье в Шарм-эш-Шейхе состоялся второй раунд переговоров в сфере безопасности при посредничестве США, Египта и Иордании.

«Действия израильского правительства выглядят как раздвоение личности. С одной стороны часть официальных лиц ведут переговоры с палестинцами, другие отрицают факт их существования. То же касается политики и в отношении поселений. Одни договариваются о замораживании строительства, другие принимают законы, позволяющие расширять поселенческую деятельность»,— сказала “Ъ” старший научный сотрудник Института Митвим по вопросам внешней политики Ксения Светлова. По ее словам, это двойственность, свойственная израильской идеологии и политике. «Фактически Израиль оказался в ловушке и не знает, что делать с палестинцами. Время, когда можно было безболезненно разделить территорию на два мирно сосуществующих государства, упущено. Мессианские идеи начинают превалировать. Общество радикализуется с обеих сторон»,— добавила она.

Марианна Беленькая