Минторг США ввел санкции против двух российских фирм, связанных с авиаотраслью

Минторг США ввел экспортные ограничения против двух российских компаний. Под санкции также попали компании из Китая, Мьянмы и Никарагуа. Документ об этом опубликован в Федеральном реестре.

Согласно документу, под ограничения попали российские «Авиатех» и «Авиазапчасть». Ограничения также затронули пять китайских фирм, одну мьянмскую и одну никарагуанскую. В Минторге считают, что деятельность этих компаний противоречит интересам национальной безопасности и внешней политике США.

3 марта Минторг США ввел экспортные ограничения против 38 фирм, среди них были российские DMT Electronics и белорусская DMT Trading LLC. В ведомстве считают, что они вместе с тайваньской Neotec Semiconductor «вносят значительный вклад в военную и/или оборонно-промышленную базу России вопреки интересам национальной безопасности и внешней политики США».

Олеся Павленко