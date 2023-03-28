В полиции США рассказали, что у стрелявшей в школе в Нэшвилле было «эмоциональное расстройство»

28-летняя Одри Хейл, которую подозревают в стрельбе в начальной христианской школе в Нэшвилле, наблюдалась у врача из-за «эмоционального расстройства». Она также приобрела семь пистолетов накануне стрельбы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на местную полицию.

В полиции не сообщили, каким «эмоциональным расстройством» страдала стрелявшая. Представитель полиции добавил, что стрелок идентифицировала себя как трансгендер.

По информации полиции, стрелявшая использовала два штурмовых оружия и пистолет. Перед стрельбой подозреваемая приобрела семь пистолетов в пяти оружейных магазинах в Нэшвилле на законных основаниях.

Стрельба в христианской школе Covenant в Нэшвилле произошла 27 марта. В результате нападения стрелок убила троих детей и троих взрослых, сообщалось также о пострадавших. Нападавшую убили при задержании. Президент США Джо Байден говорил, что у нее было два АК-47 (автомата Калашникова) и пистолет.

Олеся Павленко