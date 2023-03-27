Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Байден заявил, что у стрелявшей в Нэшвилле было два АК-47, и вновь призвал запретить штурмовое оружие

Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять меры по контролю над огнестрельным оружием после стрельбы в школе в Нэшвилле. Господин Байден заявил, что, по имеющимся данным, у стрелка было два АК-47 (автомата Калашникова). Президент США вновь призвал запретить штурмовое оружие.

Джо Байден

Джо Байден

Фото: Alex Brandon, AP

Джо Байден

Фото: Alex Brandon, AP

«Сообщается, что у стрелка было два штурмовых оружия и пистолет — два АК-47. Поэтому я снова призываю Конгресс принять мой запрет на штурмовое оружие»,— сказал Джо Байден (цитата по Morningstar).

AP сообщает, что у 28-летней подозреваемой были две штурмовые винтовки и пистолет. По заявлению властей, убившая троих детей и троих взрослых была бывшей ученицей и жительницей Нэшвилла, ее мотивы пока не установлены. Стрельба произошла в пресвитерианской школе «Ковенант». Трагедия разворачивалась примерно в течение 14 минут, полиция получила первый звонок об активном стрелке в 10:13, сообщает AP. Она была застрелена полицией.

Господин Байден неоднократно призывал запретить штурмовое оружие. В 2022 году он призывал к этому в июне, июле и ноябре. Вопрос о том, является ли АК автоматом или штурмовой винтовкой, вызывает споры.

Мария Федотова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...