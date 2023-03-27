Байден заявил, что у стрелявшей в Нэшвилле было два АК-47, и вновь призвал запретить штурмовое оружие

Президент США Джо Байден призвал Конгресс принять меры по контролю над огнестрельным оружием после стрельбы в школе в Нэшвилле. Господин Байден заявил, что, по имеющимся данным, у стрелка было два АК-47 (автомата Калашникова). Президент США вновь призвал запретить штурмовое оружие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джо Байден

Фото: Alex Brandon, AP Джо Байден

Фото: Alex Brandon, AP

«Сообщается, что у стрелка было два штурмовых оружия и пистолет — два АК-47. Поэтому я снова призываю Конгресс принять мой запрет на штурмовое оружие»,— сказал Джо Байден (цитата по Morningstar).

AP сообщает, что у 28-летней подозреваемой были две штурмовые винтовки и пистолет. По заявлению властей, убившая троих детей и троих взрослых была бывшей ученицей и жительницей Нэшвилла, ее мотивы пока не установлены. Стрельба произошла в пресвитерианской школе «Ковенант». Трагедия разворачивалась примерно в течение 14 минут, полиция получила первый звонок об активном стрелке в 10:13, сообщает AP. Она была застрелена полицией.

Господин Байден неоднократно призывал запретить штурмовое оружие. В 2022 году он призывал к этому в июне, июле и ноябре. Вопрос о том, является ли АК автоматом или штурмовой винтовкой, вызывает споры.

Мария Федотова