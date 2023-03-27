В частной школе американского Нэшвилла произошла стрельба

В столице американского штата Теннесси Нэшвилле произошла стрельба в частной христианской школе Covenant. Местная полиция сообщила в Twitter, что стрелок был убит при задержании. Информацию о нем полиция не уточняет.

Пожарный департамент Нэшвилла сообщает о «многочисленных пострадавших», однако точное число не уточняется. В церкви, сообщил департамент в Twitter, создана «зона воссоединения», где родители могут забрать своих детей, находившихся в школе.

WKRN News пишет, что погибло как минимум четыре человека, включая стрелка. Источник издания сообщил, что трое пострадавших в результате стрельбы детей были отвезены в больницу, однако спасти их не удалось.

Из информации на сайте школы следует, что в Covenant обучается примерно от 195 до 210 учеников до шестого класса.

Лусине Баласян