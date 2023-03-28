Кому доступна «недружественная» валюта

В начале марта ЦБ еще на полгода продлил ограничения на получение наличной валюты физлицами. Со валютных счетов или вкладов, открытых до 9 марта 2022 года, вкладчик по-прежнему не может снять более $10 тыс. (или эквивалент в другой «недружественной» валюте). Остальные средства можно получить в рублях. Выплачиваемая сумма не может быть меньше той, что рассчитывается на день выплаты по официальному курсу ЦБ для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года. Средства, размещенные после этой даты, выдаются по курсу банка. Продавать гражданам банки могут только те доллары и евро, которые поступили в их кассы с 9 апреля 2022 года.

Юрлица-резиденты могут получить до 9 сентября 2023 года наличную валюту на командировочные расходы исходя из установленных нормативов оплаты, но не более $5 тыс. Ксения Дементьева