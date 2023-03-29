Шпион вышел фоном

Издатели, дистрибуторы и онлайн-кинотеатры отмечают рост интереса россиян к литературе о шпионах, фильмам и сериалам про разведчиков — продажи такого контента быстро растут. Видеосервисы уже планируют выпускать оригинальные продукты о шпионах. Эксперты наблюдают схожую тенденцию за рубежом и в целом связывают ее с «текущей геополитической напряженностью», отмечая, что аналогичная ситуация наблюдалась во времена холодной войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” в ГК «ЛитРес», продажи художественных и научно-популярных книг о шпионах выросли в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года почти на 200% в штуках.

Самая резкая динамика — у романа «Новейший завет» Алексея Брусницына (детективная фантастика о журналисте, который в связи со своей просветительской деятельностью попадает в опасную для жизни ситуацию), говорит представитель сервиса. На книгу приходится 42% продаж в категории. На втором месте по популярности — исторический детектив «Дознание в Риге» Николая Свечина, а замыкает топ-3 ретродетектив «Правый берег Егора Лисицы» Лизы Лосевой.

Собеседники “Ъ” на книжном рынке подтверждают рост спроса на такую литературу, но только на 30–50% год к году. В «Букмейте» (компания признана в РФ иностранным агентом) и «Строках» не ответили на запросы.

В книготорговой сети «Читай-город» рассказали, что сейчас самая популярная книга в сегменте — «Объект наблюдения. КГБ против Сахарова». «В интернет-магазине книга четыре недели находилась в разделе "Новинки", с 6 марта она появилась в списке "Лучшие продажи" в разделе "Общество". В розничной сети книга не попала в топ»,— уточнил представитель сети. Самый большой прирост в сегменте показала книга «Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля» Павла Судоплатова, добавили в «Читай-городе». В сравнении с февралем 2022 года ее продажи выросли втрое.

Сейчас у многих издателей присутствуют в портфеле серии, посвященные разведчикам и шпионам. У Corpus (входит в «Эксмо-АСТ») это серия «Разведкорпус», которая посвящена «самым громким шпионским скандалам прошлого века и засекреченному миру разведки». В продаже уже нет книг Дэвида Хоффмана «Шпион на миллион долларов» об инженере и конструкторе Адольфе Толкачеве, Джона Ле Карре «Голубиный туннель» (мемуары), издания Сергея Плохих «Человек, стрелявший ядом» — биографии агента КГБ Богдана Сташинского, убедился “Ъ”.

В онлайн-кинотеатрах также отмечают «тренд на шпиономанию». В Wink подчеркнули, что у них категория не выделена в отдельную позицию и входит в общую —– «детективы»: «На детективные кино и сериалы стабильно высокий спрос, в том числе на произведения, которые находятся на стыке жанров». Но в сервисе добавляют, что в 2023 году готовят несколько премьер Wink Originals, в которых главными действующими лицами выступают шпионы.

«В сериале "Операция «Неман»" идет поиск хитроумного немецкого шпиона в Западной Белоруссии 1944 года. В сериале "ГДР" действие разворачивается в период падения Берлинской стены, и там сразу несколько шпионских линий, в том числе в напряженной схватке за активы "Штази". Кибершпионы действуют в комедийном сериале "Короче, план такой", где черные хакеры вынуждены в силу некоторых обстоятельств перейти на сторону добра»,— пояснили представители сервиса. В Start, Okko и «Кинопоиске» не ответили на запрос.

Тренд на увлечение россиян шпионажем показывают и данные сервиса для поиска информации о запросах пользователей «Яндекс Wordstat»: в феврале количество запросов слова «шпион» достигло 1,4 млн, увеличившись с 810 тыс. за аналогичный период прошлого года.

«Сейчас все активно скупают и мемуары, и художку о шпионах, смотрят фильмы и сериалы про разведчиков, конечно, это можно связать с нынешней напряженностью»,— говорит собеседник “Ъ” в отрасли. Еще один источник “Ъ” на рынке отмечает, что подобный тренд можно было наблюдать раньше: «Во время холодной войны люди также активно интересовались шпионами. Об этом говорит даже популярность "17 мгновений весны"».

Рост популярности жанра «можно в особенности наблюдать сейчас на зарубежном рынке», считает руководитель редакционной группы МИФ Ольга Киселева. «Эти темы наполняют иностранные каталоги уже не первый год, но да, в этом году книг в них стало еще больше, они есть практически у каждого крупного издательства».

Юлия Юрасова