Модель динамит грузы

Промышленность РФ столкнулась с очередными проблемами с вывозом продукции. Причиной стало введение ОАО РЖД дополнительной системы согласования — динамической модели загрузки инфраструктуры. Она призвана не допускать на сеть объемы, не соответствующие актуальным возможностям инфраструктуры, снизить пробки и простои. Но в результате грузоотправители наблюдают непрогнозируемые отказы в перевозке уже согласованных и нередко проданных грузов. В частности, металлурги говорят о риске остановки трети мощностей. В ОАО РЖД уверяют, что отклоняется лишь 4% заявок и на общую погрузку ситуация не влияет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Металлурги недовольны введенной ОАО РЖД динамической моделью загрузки инфраструктуры (ДМЗИ) — новой системой работы с заявками грузоотправителей. Как заявил 23 марта на конференции «Промжелдортранса» председатель комиссии по транспорту «Русской стали» Михаил Щербинин, инфраструктура, согласно этой динамической модели, не может принять грузы, которые производит промышленность даже при падении производства, «поэтому все скапливается у нас».

«Возьмем Магнитогорский металлургический комбинат,— пояснил господин Щербинин.— Он производит порядка 1 млн тонн стали. Модель, которая сегодня вводится в действие, может заставить сократить производство процентов на тридцать. Думаю, что это касается не только металлургов. Если раньше железная дорога была драйвером развития промышленности, то с введением этой модели она становится тормозом».

Эксперты говорят, что ситуация может сохраниться до июня, добавил Михаил Щербинин: «В таком случае некоторые предприятия могут просто остановиться». Собеседник “Ъ” на химическом рынке подтверждает наличие проблемы, хотя и считает оценку потерь в 30% производства завышенной. Проблему подтверждает и производитель нерудных материалов, отмечая, что она возникла «совсем недавно». Последние дороги закончили подключать к системе ДМЗИ 21 марта.

Раньше, поясняет замгендиректора ИПЕМ Владимир Савчук, для организации перевозки клиент должен был сначала согласовать заявку ГУ-12 (на перевозку грузов), затем — суточный клиентский план, и мог быть уверен, что отправит вагон. Теперь к этим двум барьерам добавился третий, отмечает эксперт,— программа, которая может без объяснения причин отказать в отправке уже погруженного вагона.

Более того, говорит господин Савчук, у программы нет истории отказов, насколько задержалась отправка по сравнению с первоначально согласованным в ОАО РЖД планом отгрузок. Также невозможно сказать, когда именно ранее согласованная отгрузка поедет. Груз уже может быть продан на основе согласованной перевозки, а теперь логисты не могут ответить маркетологам, когда он в итоге будет отправлен. Проблему, утверждает Владимир Савчук, отмечают в самых разных отраслях промышленности: металлургии, строительных грузов, удобрений и т. д.

Как пояснили “Ъ” в ОАО РЖД, программное решение ДЗМИ в непрерывном режиме оценивает возможности различных элементов инфраструктуры, учитывает данные об операциях с поездами и вагонами в движении, погруженными, но еще не отправленными вагонами, а также уже согласованные ранее заявки на перевозку. Она не допускает к перевозке объемы, не соответствующие возможностям инфраструктуры, что позволяет снизить образование пробок и количество простаивающих поездов, повысить объемы грузоперевозок и обеспечить соблюдение установленных сроков доставки грузов, отмечают в ОАО РЖД.

При отсутствии возможности приема груза система рассчитывает альтернативные графики или маршруты с обходом заполненных участков. Если появляются дополнительные возможности по пропуску грузов, заверили в ОАО РЖД, они «справедливо перераспределяются между клиентами».

Грузоотправители хотят точности, надежности и ритмичности доставки, подчеркивают в ОАО РЖД, тем не менее нередко на путях общего пользования собираются пробки из вагонов, растаскивание которых отвлекает и без того лимитированные ресурсы. Вагоны клиентов из-за этого подолгу остаются в ожидании погрузки или выгрузки. Сейчас ДМЗИ находится в режиме тестирования, уточняют в монополии, продолжается доработка «на основе замечаний клиентов».

«Количество отклоненных заявок не превышает 4%, есть возможность корректировки, и поэтому отсутствует влияние на погрузку, которая продолжает расти, в том числе в направлении Восточного полигона»,— утверждают в ОАО РЖД. По данным монополии, анализ работы ДМЗИ в марте показывает, что заявленные планы совпадают с фактической погрузкой в среднем на 40%.

Владимир Савчук считает причиной сложностей «детские болезни» новой системы и полагает, что по итогам последней встречи с грузоотправителями ОАО РЖД может избрать «более мягкую форму ее внедрения»: например, приостановить ДМЗИ для внутренних перевозок, сохранив для экспортных, а также снизить требования к срокам и точным датам отправок планируемых перевозок, введя интервалы планирования.

Наталья Скорлыгина, Ольга Мордюшенко