День заботы об Отечестве

На пленарном заседании в четверг Госдума позаботилась сразу о нескольких больших группах россиян. Добровольцев, участвующих в специальной военной операции, депутаты защитили от дискредитации и фейков, бизнесменов, допустивших налоговые нарушения,— от тюрьмы, а социально ориентированные НКО — от хакерских атак. А вот отечественным чиновникам повезло гораздо меньше: им Дума вменила в обязанность отчитываться о крупных кредитах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помимо равного статуса и социальных льгот, все участники спецоперации на Украине вскоре получат и одинаковую защиту от необоснованной критики

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Помимо равного статуса и социальных льгот, все участники спецоперации на Украине вскоре получат и одинаковую защиту от необоснованной критики

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Поправки об административном и уголовном наказании за дискредитацию добровольцев—участников спецоперации были внесены группой единороссов во главе со спикером Думы Вячеславом Володиным 1 марта. Для ускорения процесса их включили в два уже принятых в первом чтении законопроекта. В тот же день поправки были одобрены профильным комитетом по законодательству, а 2 марта вынесены на второе чтение.

Напомним, депутаты предложили распространить ст. 207.3 (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил РФ) и ст. 280.3 (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности) УК РФ на случаи «оказания добровольческими формированиями, организациями или лицами содействия в выполнении задач, возложенных на вооруженные силы РФ». Ответственность по этим статьям ужесточается: с трех до пяти лет лишения свободы за распространение ложной информации и повторную дискредитацию и с пяти до семи лет, если дискредитация повлекла смерть по неосторожности или причинение вреда здоровью граждан, массовые нарушения общественного порядка и т. п. Схожие изменения вносятся в ст. 20.3.3 КоАП, за дискредитацию добровольцев будут грозить такие же штрафы, как и за дискредитацию армии: до 50 тыс. руб.— для граждан, до 200 тыс. руб.— для должностных лиц, до 500 тыс. руб.— для юрлиц. Уголовная ответственность за дискредитацию наступает за повторное нарушение в течение года после привлечения к административной ответственности.

Дискуссий этот вопрос не вызвал. Разве что Алексей Куринный (КПРФ) поинтересовался, не был ли нарушен регламент при внесении поправок, ведь они были поданы к законопроектам, посвященным другим темам, и на них не было получено заключение Верховного суда, требующееся при внесении изменений в УК РФ. Однако первый зампред комитета по законодательству Ирина Панькина («Единая Россия») заверила коммуниста, что нарушения регламента не было, тем более что сам вопрос «требует безотлагательного рассмотрения».

Также в первом чтении были приняты правительственные поправки к УК РФ, направленные на смягчение наказания за налоговые преступления. Законопроект обязывает следователя вынести постановление об отказе в возбуждении уголовного дела либо прекратить уже возбужденное в случае уплаты недоимки и соответствующих пеней. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности по соответствующим статьям УК РФ снижаются с десяти до шести лет. Как отметила при обсуждении инициативы Ирина Панькина, она приобретает особую актуальность после недавнего послания президента, где он призвал активно, но взвешенно подходить к декриминализации экономических составов УК РФ. Замминистра юстиции Вадим Федоров сообщил депутатам, что у правительства в проработке есть и другие законодательные новеллы по либерализации УК РФ. По словам источника “Ъ” в Думе, речь идет, в частности, об увеличении размера ущерба по экономическим составам.

В первом чтении были одобрены и правительственные поправки к антикоррупционному законодательству. Они обязывают чиновников отчитываться о взятых ими кредитах на общую сумму, превышающую совокупный доход должностного лица и его супруги (супруга) за три последних года. Кроме того, нужно будет декларировать сделки, совершенные третьими лицами от имени и (или) в интересах должностного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Также предлагается установить десятилетний пресекательный срок принятия решения об осуществлении контроля за расходами по аналогии с положениями Гражданского кодекса о сроках исковой давности.

Правда, последняя норма вызвала недоумение у депутата Валерия Гартунга («Справедливая Россия — За правду»). «Получается, что имущество, приобретенное десять лет назад на коррупционные доходы, мы проверять не будем?» — возмутился он.

Зампред комитета Госдумы по борьбе с коррупцией Анатолий Выборный (ЕР) согласился с тем, что это «одна из самых дискуссионных норм», и предложил обсудить ее при подготовке поправок ко второму чтению.

Кроме того, Дума приняла в первом чтении законопроект об информационной безопасности социально ориентированных НКО, предусматривающий бесплатное размещение их сайтов и баз данных на государственных защищенных серверах. Как сообщила соавтор проекта Ольга Занко (ЕР), депутаты выяснили, что в Telegram-каналах, которые объединяют хакеров из разных стран и ведутся на украинском и английском языках, «каждый день даются инструкции, какие российские сайты атаковать». И все чаще в списке целей стали появляться сайты социально ориентированных НКО, посетовала единоросс. Она отметила, что Минцифры готово за счет имеющихся бюджетных лимитов помочь НКО обеспечить безопасность сайтов.

Председатель комитета Думы по развитию гражданского общества Ольга Тимофеева (ЕР) согласилась с тем, что с начала спецоперации сайты патриотически настроенных НКО страдают от хакерских атак. По ее словам, при разработке законопроекта выяснилось, что теоретически на его реализацию может потребоваться более 62 млн руб., и Минцифры согласилось выделить их из своих ресурсов. Однако эксперты, с которыми консультировался комитет, предположили, что денег может потребоваться больше. В связи с этим госпожа Тимофеева предложила правительству «подключиться, чтобы мы получили законопроект, который сразу начнет работать».

Ксения Веретенникова, Мария Макутина