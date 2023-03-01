Отцу нарисовался срок

Следственные органы Тульской области задержали 53-летнего предпринимателя Алексея Москалева по уголовному делу о дискредитации армии. Силовики обратили внимание на жителя города Ефремова после того, как его дочь-шестиклассница нарисовала на уроке ИЗО антивоенный рисунок с флагами РФ и Украины. Алексея Москалева оштрафовали на 32 тыс. руб. за пост в соцсетях, а затем завели уголовное дело, грозящее трехлетним тюремным сроком. Адвокаты рассчитывают на отсрочку наказания для господина Москалева, чтобы его дочь не отправили в приют.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Москалев

Фото: Архив Алексея Москалева Алексей Москалев

Фото: Архив Алексея Москалева

53-летнего предпринимателя Алексея Москалева (занимался разведением фазанов, павлинов и других декоративных птиц) задержали 1 марта по дороге на работу, рассказала его дочь Мария Москалева. «Полиция пришла вместе с ним домой, его забрали, а мне сказали: "Ждите опеку"»,— сообщила волонтерам шестиклассница Мария Москалева. Отец воспитывает ее один, мать девочки живет в другом городе. Алексея Москалева задержали следователи в порядке ст. 91 УПК РФ, рассказал его адвокат Владимир Билиенко.

Правоохранители обратили внимание на семью Алексея Москалева в апреле 2022 года — после урока ИЗО в шестом классе ефремовской школы №9: Мария Москалева нарисовала женщину с ребенком, флаги Украины и РФ и летящие ракеты. Администрация школы пожаловалась в полицию, а отца Маши «стали рассматривать под увеличительным стеклом» сотрудники СКР «и других силовых организаций», рассказал “Ъ” Владимир Билиенко. На следующий день шестиклассницу прямо с уроков с отцом повезли в полицию. Начальство прочло «нотации о неправильном воспитании ребенка», рассказывал Алексей Москалев изданию «ОВД-Инфо» (внесено в реестр иностранных агентов). Через день предпринимателя вызвали в ФСБ, где предложили отдать дочь в «какую-нибудь молодежную команду в поддержку российских войск», но Алексей Москалев, как он утверждает, отказался. Ранее директор школы №9 города Ефремова Лариса Трофимова заверяла, что полицию из-за рисунка шестиклассницы никто не вызывал, слова Алексея Москалева называла «провокационными заявлениями» и уточнила, что его дочь «не посещала школу почти год».

25 апреля 2022 года Ефремовский межрайонный суд оштрафовал предпринимателя на 32 тыс. руб. за «публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ» (по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

В постановлении суда говорится, что основанием для этого стал комментарий в соцсети «Одноклассники»: «Армия России. Насильники рядом с нами». «Указал об изнасиловании украинских девушек военнослужащими РФ»,— говорится в постановлении суда.

А в конце декабря 2022 года полиция города Ефремова возбудила уголовное дело о дискредитации ВС РФ по ст. 280.3 УК РФ (возбуждается в случае повторного нарушения КоАП в течение года). Через три дня после этого в квартире Алексея Москалева прошел обыск. Затем дело передали в Следственный комитет и 1 марта провели задержание, рассказал Владимир Билиенко. Основания для возбуждения дела адвокат уточнить затруднился, сославшись, что еще «не видел материалы». По некоторым данным, поводом мог стать еще один пост в «Одноклассниках». Сейчас в профиле Алексея Москалева в этой соцсети доступны лишь публикации за 2014–2015 годы, а подписчиками указаны восемь человек. По ч. 1 ст. 280.3 УК РФ Алексею Москалеву грозит штраф в 300 тыс. руб., арест до шести месяцев либо лишение свободы до трех лет. «Он находится в приемнике для задержанных, закрепленном за СК, на 2 марта назначены следственные мероприятия»,— заявил адвокат.

Начальник межмуниципального отдела МВД «Ефремовский» Андрей Аксенов переадресовал “Ъ” за комментариями в областной центр. Начальник отделения информации управления МВД России по Тульской области Андрей Ярцев сказал, что делом Алексея Москалева занимается СК. Старший помощник главы следственного управления СК России по Тульской области Елизавета Долгушина сказала, что «пока никак не может прокомментировать» дело предпринимателя, а также уточнить, какую меру пресечения ему избрали.

Марию Москалеву на время разбирательства отправили в приют. Владимир Билиенко считает, что в случае лишения свободы Алексей Москалев сможет рассчитывать на отсрочку от наказания по ст. 82 УПК РФ, так как «воспитывает ребенка один, мать живет в другом городе и дочкой не занимается».

Член президентского Совета по правам человека Ева Меркачева указывает, что, хотя ст. 82 УПК может применяться к любому из родителей, норма считается «женской» из-за того, что отцы реже воспитывают детей в одиночку. Впрочем, даже к женщинам эту статью «применяют в России крайне редко», указывает госпожа Меркачева: «Что касается мужчин, то я таких случаев (отсрочки.— “Ъ”) не припомню».

Александр Воронов, Мария Старикова