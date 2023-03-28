Разинув лопасть

«Росатом» вложит более 2 млрд руб. в производство лопастей для собственных ветроэлектростанций (ВЭС). Завод разместят в Ульяновске на территории бывшего предприятия датской Vestas, ушедшей из РФ. «Росатом» запустит завод в 2025 году и полностью откажется от лопастей GE, которая давала «серьезно низкие цены». Лопасти «Росатома» захотят покупать и другие компании, полагают аналитики, но предупреждают о необходимости замещения дорогих импортных компонентов, что отразится на себестоимости российских лопастей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«Росатом» начнет производить лопасти для ВЭС в Ульяновской области, заявил во вторник, 28 марта, глава госкорпорации Алексей Лихачев на форуме «Композиты без границ». Предприятие будет удовлетворять весь спрос в РФ и активно пойдет на экспорт, сказал он. Производство разместят на территории АО «Аэрокомпозит» (входит в ОАК), где лопасти выпускала ушедшая из РФ датская Vestas. Европейская компания разорвала СПИК и закрыла завод после начала боевых действий РФ на Украине.

Завод начнет серийное производство в 2025 году.

Объем инвестиций может превысить 2 млрд руб. без бюджетных субсидий, пояснил журналистам Александр Тюнин, глава «Юматекса» (композитный дивизион «Росатома»).

Предприятие будет ежегодно выпускать по 360–380 лопастей для собственных проектов ВЭС (строит «НоваВинд» — дивизион «Росатома»). Общий портфель «НоваВинда» — 1,7 ГВт ВЭС до 2027 года, из которых 780 МВт уже построены. В этом году «НоваВинд» планирует запустить 255 МВт, сообщили “Ъ” в компании.

«Росатом» давно думал о запуске производства лопастей, но решил заняться локализацией ветрогенератора голландской Lagerwey (принадлежит немецкой Enercon) на «Атоммаше» (производство 300 МВт в год). «НоваВинд» покупал лопасти у индийской компании LM (принадлежит американской GE). Господин Тюнин сказал, что «Юматекс» разработал собственную лопасть длинной 51 метр более двух лет назад, но проект не запускали, в частности, из-за «очень льготных условий» индийского поставщика-гиганта, который дал «серьезно низкие цены». Бывший глава «НоваВинда» Александр Корчагин в 2021 году говорил “Ъ”, что у лопастей низкий экспортный потенциал: около 70% мировых потребностей закрывает Азия.

Старт проекта по локализации лопастей — «необходимое условие долгосрочной стабилизации цепочек поставок всех ключевых узлов», утверждают в «НоваВинде».

Там подчеркивают, что углубленная локализация перестала быть условием для вхождения в программу поддержки ВИЭ, теперь она необходима для обеспечения стабильности бизнеса: «в таком контексте считаем приемлемым повысить уровень локализации до 120 баллов (сейчас — 87–102 балла)».

«С учетом подготовленности площадки в Ульяновске, инвестиций в объеме около 2 млрд руб. должно быть более чем достаточно»,— говорит соучредитель НПО B&B Industries Кимал Юсупов. По его мнению, основной объем инвестиций потребуется вложить в оборудование — в первую очередь в молды (формы для производства лопасти). Если к «Росатому» обратятся сторонние заказчики с другим типом ВЭУ, то понадобится другой молд и иная технология. Оснастку можно приобрести в дружественных странах либо изготовить по чертежам вендора, говорит он.

Для производства лопастей требуются дорогостоящие импортные компоненты (например, пултрузия и смолы), в условиях введенных ограничений глубину локализации необходимо будет увеличить и компонентную базу производить в РФ, что может привести к увеличению себестоимости, говорит господин Юсупов.

Если завод «Росатома» будет единственным в РФ, то к ним выстроится очередь, считает гендиректор «Акта консалт» Анатолий Копылов: «Лопасти будут нужны всем: и для нового строительства ВЭС, и для ремонта уже действующих станций на иностранном оборудовании». При этом у Vestas в РФ осталось оборудование, которое, вероятно, может быть полезным для «Росатома» при запуске предприятия, продолжает Анатолий Копылов. «Вестас рус» (под контролем Vestas) подала заявление в суд на банкротство, кредиторы подают в суд и на «Вестас мэньюфэкчуринг рус» (под контролем Vestas), а значит, вскоре может пройти процедура продажи их активов. Но за оборудование Vestas, очевидно, придется побороться, предупреждает эксперт.

Полина Смертина