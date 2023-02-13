Зелень не всходит

Как выяснил “Ъ”, инвесторы в зеленую генерацию могут задержать запуск проектов общей мощностью 3 ГВт. Среди причин отсрочек — поиск новых поставщиков из «дружественных» стран, нарушения логистики, рост цен на металл и высокая загрузка российских заводов. Переносы лишний раз доказывают, что программа поддержки ВИЭ не позволила достигнуть основной цели по созданию производства оборудования внутри РФ, говорят промышленные потребители, предлагая отказаться от «бессмысленной поддержки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Инвесторы в зеленую генерацию получили отсрочки запуска проектов ВИЭ суммарной мощностью более 3 ГВт, следует из данных «Администратора торговой системы». По оценкам “Ъ”, первоначально 563 МВт сдвинутых проектов имели плановую дату запуска в 2022 году, 874 МВт — в 2023 году, остальные объемы — в 2024–2028 годах. Запуск почти половины проектов по объему мощности переносится не более чем на один год, отмечают в «Совете рынка» (регулятор энергорынков).

ВИЭ в России строятся за счет повышенных платежей промышленности. После начала военных действий на Украине правительство разрешило инвесторам задерживать стройки без объяснения причин (см. “Ъ” от 28 апреля 2022 года). По программе поддержки уже построены 4 ГВт ВИЭ.

Львиная доля сдвигаемых проектов — ветряные электростанции (ВЭС). Так, «Фортум» (подконтрольна финской Fortum), оставшаяся без оборудования датской Vestas, взяла двухлетнюю отсрочку для всех своих ВЭС. «Фортум» надеется запустить 250 МВт в декабре 2024 года, еще 498 МВт — в декабре 2025 года. Оставшиеся у компании дешевые проекты на 0,9 ГВт, отобранные в 2021 году, теперь имеют дату запуска в 2027–2029 годах. От проектов ВЭС мощностью 460 МВт с самыми низкими ценовыми показателями «Фортум» вовсе отказалась. «ЭЛ5-Энерго» (ранее принадлежала итальянской Enel, сейчас подконтрольна ЛУКОЙЛу), передвинула даты ввода своей ВЭС на 71,25 МВт на 17 месяцев, до декабря 2025 года.

«Новавинд» (входит в «Росатом») отодвинула запуск части ВЭС на срок от одного до 17 месяцев. Компания перенесла ввод 280 МВт на 2023 год, еще 157,5 МВт — на 2025 год. В «Новавинд» сказали “Ъ”, что решение обусловлено совокупностью рисков, включая нарушение цепочек поставок, увеличение длительности логистических операций и сроков подключения к электросетям. Компании понадобилось «пересобрать» цепочки поставок и найти новых поставщиков для «сохранения ритмичной и стабильной работы» завода в Волгодонске (выпускает гондолы и генераторы). «Для наиболее критических компонентов усилили работу по локализации»,— говорят в компании.

Изменились и даты ввода солнечных станций (СЭС). «Юнигрин Пауэр» (подконтрольна «Реам Менеджмент» Михаила Сиволдаева) отодвинула сроки запуска 545 МВт на 7–12 месяцев, до лета 2024 и 2025 годов. «Солар Системс» (бенефициар Михаил Лисянский) перенесла ввод 230 МВт на 21–23 месяца, до 2025 и 2026 годов. Собеседники “Ъ” отмечают, что компании не исключают более ранних вводов, ожидая стабилизации цен на металлоконструкции и другие статьи затрат.

Задержаться могут также запуски мини-ГЭС. En+ отодвинула ввод станции на 8 МВт на два года, до декабря 2024 года. ТГК-1 может запустить свою ГЭС на 16,5 МВт на 19 месяцев позже, летом 2026 года. «РусГидро» перенесло даты запуска проектов общей мощностью 125 МВт на один год, до 2024–2029 годов. В «РусГидро» сказали “Ъ”, что «экономически заинтересованы в максимально быстром вводе», работы «идут в первоначальном графике». Компания решила взять отсрочку, «оценив риски с закупками и поставками оборудования» в условиях, когда все энергетики одновременно контрактуются с российскими производителями.

В декабре 2022 года не заработали и пять мусоросжигающих ТЭС «РТ-Инвеста» на 335 МВт (см. “Ъ” от 20 октября 2021 года), которые также считаются объектами ВИЭ. Компания сместила даты ввода объектов в Подмосковье и Татарстане до декабря 2024 года. В «РТ-Инвест» говорят, что строительство «находится в активной стадии», не исключая более раннего запуска.

Директор Ассоциации развития возобновляемой энергетики Алексей Жихарев заявил “Ъ”, что в большинстве случаев компании взяли отсрочки из-за «серьезных нарушений в логистике и в организации финансирования». «Реализовавшиеся риски было невозможно спрогнозировать. Фактически случился форс-мажор»,— констатирует он.

«Переносы лишний раз свидетельствуют, что цель первой программы поддержки ВИЭ по локализации производства оборудования так и не была достигнута в полной мере»,— говорят в «Сообществе потребителей энергии». Там считают бессмысленной и вторую программу, «цель которой — расширить экспортный потенциал российского оборудования». Потребители предлагают для более продуктивного развития ВИЭ «создавать условия для добровольного спроса» на зеленую генерацию.

Полина Смертина