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Коммерсантъ FM
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Управляющий заработал на санации

УК ФКБС получила рекордную прибыль

На фоне сужения периметра деятельности созданного ЦБ для санаций кредитных организаций Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) 2022 год стал рекордным для его управляющей компании. Ее вознаграждение достигло 300 млн руб., в 1,4 раза превысив результат 2021 года. Этот рост был связан с продажей банка «ФК Открытие», указывают собеседники “Ъ”.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По итогам 2022 года выручка от услуг доверительного управления и комиссионных доходов УК ФКБС составила рекордную сумму, превысив 293 млн руб. Этот результат почти в 1,4 раза выше показателя предшествующего года. В эту сумму вошли выплаты со стороны ЦБ по договору доверительного управления в размере 281,5 млн руб. (против 179,8 млн руб. годом ранее). Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, пояснил, что вознаграждение было привязано к успешному завершению проектов — прошедших санацию банка «ФК Открытие» и Минбанка. В конце прошлого года Банк России продал «ФК Открытие» группе ВТБ за 340 млрд руб. (см. “Ъ” от 28 декабря 2022 года). Минбанк был передан Промсвязьбанку за 1 рубль (см. «Ъ-Онлайн» от 20 мая 2022 года).

Кроме того, агентские услуги принесли УК доход в размере 11,9 млн руб. (против 37,5 млн руб. в 2021 году). По оценке собеседника “Ъ”, близкого к УК ФКБС, сюда входил периметр работы по оценке активов, в частности наем консультантов, дью-дилидженса и других работ.

В результате управляющая компания по итогам 2022 года получила рекордную чистую прибыль с момента создания в 2017 году — свыше 68 млн руб. В предыдущие три года компания показывала убытки, а в 2017 и 2018 годах прибыль составила 16 млн руб. и 52,7 млн руб. соответственно.

УК ФКБС была создана в 2017 году с целью осуществления от имени регулятора мероприятий по финансовому оздоровлению банков. Компания может использовать средства фонда, осуществлять реализацию акций и имущества банков, доверительное управление ПИФами, создаваемыми в рамках санаций. Кроме того, компания осуществляет доверительное управление портфелем ценных бумаг, акциями финансовых организаций и другими финансовыми инструментами. Уставный капитал составляет 1,5 млрд руб.

В структуре активов самой УК ФКБС 1,4 млрд руб. приходится на портфель долговых ценных бумаг, состоящий из пяти выпусков ОФЗ. Несмотря на то что он несколько сократился, процентные доходы выросли: с 104 млн руб. до 119,9 млн руб. Расходы на персонал при этом снизились в 2022 году почти на 13 млн руб., до 306,7 млн руб. С учетом того что на конец года численность составляла 46 человек, среднюю зарплату можно оценить более чем в 400 тыс. руб. в месяц. При этом краткосрочные вознаграждения ключевому персоналу снизились на 8,3 млн руб., до 21,5 млн руб. В компании также произошла смена руководства: вместо Александра Лунева, бывшего гендиректором с августа 2020 года, с конца февраля значится врио Армен Гаспарян.

Согласно данным “Ъ”, на вознаграждение управляющих компаний, как правило, приходится 0,1–2% от объема активов, находящихся под их управлением. Как отмечает независимый эксперт Алексей Нечаев, за счет средств, полученных в доверительное управление, к примеру, могут быть сформированы открытые или закрытые ПИФы. Так, в случае санации Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ) был создан ЗПИФ комбинированный «Специальный» для решения проблем с проданными клиентам банка векселями (см. “Ъ” от 12 ноября 2020 года). По данным ЦБ, его активы на конец 2021 года оценивались в сумму 1,98 млрд руб.

Однако общая сумма находящих в доверительном управлении активов УК ФКБС не раскрывается. По словам собеседника “Ъ”, близкого к фонду, после выхода из активов в 2022 году теперь средства под управлением аллоцированы в акции банка непрофильных активов «Траст».

В ЦБ не ответили на запрос “Ъ”.

Ольга Шерункова

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