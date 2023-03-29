По окончании следствия энергетиков отправили по домам

Как стало известно “Ъ”, завершено расследование дела в отношении Дмитрия Аржанова, бывшего совладельца некогда крупнейшего российского частного энергохолдинга «ТНС энерго». Он обвиняется в создании преступного сообщества, которое за несколько лет, по версии следствия, похитило 5,5 млрд руб. у компании «Россети Центр и Приволжье». При этом уже после завершения следствия Мосгорсуд, отклонив ходатайство следственного департамента МВД РФ, расследующего дело, о продлении срока содержания под стражей господину Аржанову, перевел его под домашний арест. Такую же меру пресечения горсуд выбрал и для бывшего гендиректора холдинга Сергея Афанасьева, а также исполнительного директора «ТНС энерго Нижний Новгород» Бориса Щурова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Знакомиться со своим делом Дмитрий Аржанов будет дома, а не в следственном изоляторе

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Знакомиться со своим делом Дмитрий Аржанов будет дома, а не в следственном изоляторе

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Мосгорсуд рассматривал ходатайства следственного департамента МВД несколько часов. Следствие просило продлить срок ареста всем трем фигурантам, находящимся в настоящее время в СИЗО, до конца июня этого года.

За три года содержания под стражей Дмитрия Аржанова, Бориса Щурова и Сергея Афанасьева суды с десяток раз продлевали им действие этой меры пресечения, причем последний раз Мосгорсуд принимал такое решение в начале года. Поэтому очередное рассмотрение арестных ходатайств перед заседаниями выглядело предсказуемым и рутинным, однако на этот раз итог слушаний оказался неожиданным даже для самих обвиняемых и их адвокатов, просивших о более мягкой мере пресечения. Горсуд отказался удовлетворять просьбу следствия и, согласившись с многочисленными доводами защиты, перевел всех трех фигурантов под домашний арест. Теперь в новых условиях они, а также еще одна обвиняемая по делу, Софья Афанасьева, которая находится под домашним арестом уже несколько месяцев, будут изучать материалы своего дела. Факт завершения расследования “Ъ” подтвердил адвокат Марсель Валиуллин, представляющий интересы бывшего совладельца «ТНС энерго» Дмитрия Аржанова. От комментариев о ходе и результатах предварительного следствия адвокат воздержался.

Как ранее уже сообщал “Ъ”, бывший совладелец энергохолдинга Дмитрий Аржанов обвиняется в организации преступного сообщества с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Аналогичные обвинения предъявлены также еще трем фигурантам дела — экс-гендиректору «ТНС энерго» Сергею Афанасьеву, его жене, экс-замгендиректора холдинга Софье Афанасьевой, и бывшему исполнительному директору «ТНС энерго Нижний Новгород» Борису Щурову. Отметим, что это обвинение в особо тяжком преступлении подследственным было предъявлено в последние дни расследования.

Стоит добавить, что в материалах уголовного дела фигурирует и Джамил Дашин, возглавлявший на момент своего ареста нижегородское АО «Межрегиональная энергосбытовая компания». Однако ему обвинение по ст. 210 УК РФ, в отличие от его подельников, не предъявлялось. Господин Дашин с самого начала расследования находится под домашним арестом, поскольку признал вину и согласился сотрудничать со следствием.

Изначально все пять фигурантов обвинялись в хищении более 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Для этого, по материалам дела, руководством ТНС была придумана и спланирована хитроумная криминальная схема. По версии следствия, она использовалась злоумышленниками с августа 2011 года по октябрь 2020 года. В это время, как считает следствие, тогдашнее руководство крупнейшего на тот момент частного энергохолдинга вводило в заблуждение поставщика, демонстрируя ему документы о якобы глобальных неплатежах потребителей. На самом деле, говорится в материалах дела, финансовая ситуация была совершенно иной, а фальсификации же понадобились для того, чтобы можно было похищать деньги, которые должны были пойти на оплату поставок электроэнергии. В результате махинаций миллиарды рублей, по данным следствия, до компании «Россети Центр и Приволжье» так и не дошли, а были отправлены на сторонние проекты, в том числе за границу.

Владислав Трифонов