Энергию направили в преступное сообщество

Как стало известно “Ъ”, следственный департамент МВД на заключительном этапе расследования ужесточил обвинение бывшему гендиректору и акционеру холдинга «ТНС энерго» Дмитрию Аржанову. Помимо хищения более 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье» бизнесмену теперь также инкриминируется участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения. Аналогичные обвинения предъявлены еще трем фигурантам дела об особо крупном мошенничестве, по которому проходит господин Аржанов. Тем временем, несмотря на то что он уже долгое время находится в СИЗО и участвовал в следственных действиях, Дмитрий Аржанов недавно сумел в рамках гражданского процесса взыскать более 52 млн руб. невозвращенного вовремя долга с экс-акционера ТНС, президента московского футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На завершающей стадии следствия Дмитрию Аржанову ужесточили обвинение

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ На завершающей стадии следствия Дмитрию Аржанову ужесточили обвинение

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Обстоятельства хищения 5,5 млрд руб. у ПАО «Россети Центр и Приволжье» следственный департамент МВД РФ расследовал более двух лет. Недавно, по данным “Ъ”, следственные действия по делу были завершены, при этом предъявленное фигурантам обвинение было существенно ужесточено. Теперь помимо особо крупного мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следствие инкриминировало обвиняемым организацию преступного сообщества или участие в нем с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Такое обвинение предъявлено, по данным “Ъ”, экс-акционеру «ТНС энерго» миллиардеру Дмитрию Аржанову, гендиректору энергохолдинга Сергею Афанасьеву, его жене Софье Афанасьевой, занимавшей в энергохолдинге пост замгендиректора по управлению дочерними обществами, а также исполнительному директору «ТНС энерго Нижний Новгород» Борису Щурову. Исключением стал Джамил Дашин, возглавлявший на момент своего ареста нижегородское АО «Межрегиональная энергосбытовая компания»: по данным “Ъ”, ему 210-ю статью не предъявили. Стоит также отметить, что господин Дашин с начала расследования находится под домашним арестом — он признал вину и стал сотрудничать со следствием. Недавно под домашний арест перевели и Софью Афанасьеву, остальные фигуранты продолжают оставаться в СИЗО.

Напомним, что следственный департамент МВД возбудил уголовное дело о хищении средств ПАО «Россети Центр и Приволжье» 22 октября 2020 года. Основанием для этого послужило заявление руководства компании, в котором говорилось, что «ТНС энерго» с августа 2011 года по октябрь 2020 года отправляло получаемые от потребителей энергии средства на сторонние проекты, в том числе за границу. При этом злоумышленники вводили поставщика энергии в заблуждение, предоставляя ему документы о якобы глобальных неплатежах потребителей. Вначале расследование велось в отношении неустановленных лиц, а обвиняемые в нем появились после обыска и выемки документов в головном офисе «ТНС энерго».

Стоит отметить, что на момент начала расследования «ТНС энерго» было крупнейшим независимым энергосбытовым холдингом, занимавшим 6% российского энергорынка. Под его управлением находилось 10 гарантирующих поставщиков в 11 регионах страны.

В материалах уголовного дела речь идет о хищении 5,5 млрд руб., которые, по версии следствия, должны были пойти на оплату поставок электроэнергии, однако из-за махинаций до «Россети Центр и Приволжье» так и не дошли. Потерпевшей стороной признана компания «Россети Центр и Приволжье». В качестве обеспечительной меры для возможного погашения ущерба (если расследование завершится обвинительным приговором) в рамках дела было арестовано различное имущество фигурантов — акции предприятий, квартиры, машины — на общую сумму свыше 2,5 млрд руб.

Получить комментарии от адвокатов обвиняемых не удалось.

Интересно, что длительное пребывание в следственном изоляторе не помешало господину Аржанову выиграть гражданский процесс у бывшего акционера «ТНС энерго», президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера. Речь идет о невозвращенном вовремя займе, который был выдан обвиняемым спортивному функционеру в августе 2019 года. Вначале Хамовнический районный, а недавно и Московский городской суды подтвердили правоту Дмитрия Аржанова в этом споре. Причем представители ответчика, не возражая по сути иска, попросили апелляционную инстанцию Мосгорсуда скорректировать лишь итоговую сумму выплат, исходя из уже проведенного господином Гинером платежа на 9,4 млн руб. Эта просьба была удовлетворена, суд обязал господина Гинера уплатить своему кредитору 52,1 млн руб.

Владислав Трифонов