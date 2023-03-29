Антибиотикам не хватает рецептов

Почти половина российских медиков (44%) не одобряют онлайн-продажу антибиотиков — они полагают, что государство не сможет контролировать этот процесс. 30% не против такого механизма, потому что уверены: в аптеке все равно не спрашивают рецепт на антибиотики. При этом почти каждый четвертый врач (27%) не оформляет рецепт на антибактериальные препараты, если об этом его не просит сам пациент. Такие данные показал опрос сервиса «Актион Медицина». 1 марта, напомним, стартовал эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами, в том числе антибиотиками. Эксперты полагают, что продавать их без рецепта теперь станет сложнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пока далеко не все пациенты готовы прислушаться к предупреждениям врачей о вреде произвольного приема антибиотиков

Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ Пока далеко не все пациенты готовы прислушаться к предупреждениям врачей о вреде произвольного приема антибиотиков

Фото: Иван Макеев, Коммерсантъ

Трехлетний эксперимент по дистанционной торговле рецептурными лекарствами начался в Москве, Московской и Белгородской областях. В перечень препаратов для онлайн-продажи вошли антибиотики, средства для лечения сахарного диабета, артериальной гипертензии, бронхиальной астмы и других заболеваний. Если пилот будет успешным, практику распространят на другие субъекты РФ.

«Актион Медицина» (сервис экспертной поддержки специалистов медицинских организаций; входит в группу «Актион») спросила у медиков, как они относятся к инициативе. Опрос проводился с 1 по 14 марта, в нем приняли участие 566 респондентов: 89% из них — лечащие врачи, 44,3% опрошенных работают в государственных медучреждениях, 28% — в частных, остальные совмещают эти сферы.

Выяснилось, что едва ли не половина врачей (44%) не одобряют онлайн-продажу антибиотиков, так как считают, что государство не сможет контролировать этот процесс. Еще треть — 30% — одобряют, так как полагают, что ничего не изменится. По их мнению, при обычной продаже в аптеке все равно не спрашивают рецепт на антибиотики.

Почти каждый четвертый врач (27%) не оформляет рецепт на антибактериальные препараты, если об этом его не попросит сам пациент. Столько же (25%) не объясняют правила приема антибиотиков, так как на это не хватает времени приема. Более ответственно к назначению таких лекарств относятся специалисты частных клиник: 58% респондентов этой категории выписывают антибиотики строго на рецептурных бланках, тогда как в госучреждениях так делают только 34% их коллег.

Большинство врачей (77%) назначают антибиотики, в случае если температура у пациента 37,5 °С и выше держится больше трех суток. Специалисты частных клиник при назначении антибактериальных препаратов чаще рассказывают пациентам правила приема: объясняют, почему нельзя прерывать курс, даже если состояние улучшилось (40,5%), дают памятку или буклет (37,4%). В государственных клиниках на подробные разъяснения у врачей не хватает времени (32,7%)

Более половины респондентов (53%) ответили, что чаще всего пациенты бесконтрольно принимают антибиотики при вирусных инфекциях. Также пациенты принимают антибиотики при COVID-19 (43%), при гриппе и ОРВИ (41%), для профилактики вирусных и простудных заболеваний (39%). При этом половина респондентов подчеркнули, что до 80% их пациентов сами назначают себе антибиотики.

Ранее “Ъ” рассказывал об исследовании уровня знаний, отношения и поведения граждан России «в области устойчивости к противомикробным препаратам», проведенном Центральным НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ. Эксперты выяснили, что более 70% россиян, принимавших антибиотики в последние полгода, делали это неправильно — либо прерывали курс раньше времени, либо занимались самолечением— например, пили такие препараты при боли в горле или в качестве профилактики инфекций.

Главный внештатный специалист микробиолог Минздрава России Роман Козлов отмечал, что россияне стали чаще применять антибиотики (в том числе бесконтрольно) во время пандемии. В первые волны заболеваемости коронавирусом, по его словам, потребление антибиотиков в стране возросло почти на треть, на 28,4%, однако «благодаря усилиям Минздрава и профессионального сообщества» к концу 2021 года вернулось к «допандемийным» показателям. Специалисты, подчеркивал господин Козлов, объясняют увлеченность такими препаратами неосведомленностью пациентов, «некоторые все еще не знают, что антибиотики действуют только на бактерии, потому при вирусных инфекциях их принимать бесполезно». Нерациональное использование антибиотиков, поддерживает выводы исследователей господин Козлов, может привести и к более серьезным проблемам— например, устойчивости (или резистентности) микробов к антибиотику.

Так, в клинических рекомендациях по лечению инфекции мочевыводящих путей у детей указано, что в России зарегистрирован рекордный уровень антибиотикорезистентности E.coli (кишечная палочка) при этом заболевании: к ампициллину — 51%, амоксициллину + клавулановой кислоте — 47%, к фосфомицину — 99% и нитрофурантоину — 97%.

Ведущий эксперт «Актион Медицины» Наталья Журавлева говорит, что фактически в России антибиотики можно купить в аптеках без рецепта. «Это значит, что любой человек может начать принимать эти препараты, даже если сам так решил, соседка посоветовала и так далее. Но при этом пациент необязательно заражен бактериальной инфекцией. Все это вызывает антибиотикорезистентность»,— говорит госпожа Журавлева. Она отмечает, что уже появились так называемые супермикробы — бактерии, устойчивые практически ко всем видам антибиотиков. Если их станет больше, подчеркивает Наталья Журавлева, существует риск откатиться ко временам, когда люди «массово гибли от инфекционных заболеваний». Онлайн-продажа лекарств, обращает внимание эксперт, предполагает, что врачи будут выписывать их с помощью электронных рецептов. «Это исключает самовольную покупку антибиотиков и "по бумажке". Таким образом, онлайн-канал продажи антибиотиков позволит снизить один фактор роста антибиотикорезистентности — самовольное назначение препаратов»,— говорит она.

Наталья Костарнова