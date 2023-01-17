Врач не пройдет

Более 70% россиян, принимавших антибиотики в последние полгода, делали это неправильно — либо прерывали курс раньше времени, либо занимались самолечением, например, пили такие препараты при боли в горле или в качестве профилактики инфекций. Это выяснилось в ходе исследования Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава (ЦНИИОИЗ), с результатами которого познакомился “Ъ”. Ученые предупреждают, что в группу риска развития антибиотикорезистентности, то есть устойчивости бактерий к различным антибиотикам, вошли 43,1% респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По заказу медицинского ведомства ученые Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава провели исследование уровня знаний, отношения и поведения граждан России «в области устойчивости к противомикробным препаратам». Цель работы, уточняется в отчете специалистов,— это предотвращение развития антибиотикорезистентности, сохранение жизни и здоровья жителей страны.

В исследовании, которое проводилось в ноябре прошлого года, приняли участие 2725 человек (45,6% мужчин и 54,4% женщин). Выяснилось, что за последние 12 месяцев антибиотики принимали 54,6% респондентов (1489 человек). Из числа принимавших препараты около половины (49,1%) занимались самолечением.

В подавляющем большинстве граждане покупали антибиотики в аптеке без рецепта, хотя 65,5% знали о том, что это запрещено.

Вероятность самолечения снижалась при получении респондентами информации об антибактериальных препаратах от врача и увеличивалась, если респондент руководствовался только собственным опытом.

Вместе с тем в 72,5% случаев (1080 человек) прием антибактериальных препаратов являлся нерациональным. Это касается приема антибиотиков не по назначению врача — при ОРВИ, других вирусных инфекциях, повышении температуры, кашле, COVID-19, боли в горле, гриппе, головной боли, диарее и для профилактики инфекций. Кроме того, респонденты прекращали курс, назначенный врачом, раньше времени.

Чаще всего среди причин незавершения курса приема препаратов респонденты называли улучшение состояния (73,9%), несогласие с длительностью приема (8,8%) и возникновение нежелательных реакций (7,9%).

При этом практически все участники исследования (87,9%) знали, что частое и неправильное применение антибактериальных препаратов снижает их эффективность и является опасным.

Наиболее полно, указывают специалисты ЦНИИОИЗ, респонденты владели информацией о побочных эффектах и безопасности приема антибактериальных препаратов. Однако большинство опрошенных считали, что антибиотики убивают вирусы, а также эффективны при ОРВИ (простуде) — 41,6%. Кроме того, более половины не знали, что неправильный прием антибактериальных препаратов вызывает снижение эффективности лечения не только для них самих, но и для других людей (60,5%).

Авторы исследования приходят к выводу, что с учетом приема антибактериальных препаратов не по назначению врача, а также в случаях прерывания полного курса приема антибиотиков в группу риска развития антибиотикорезистентности вошли 43,1% респондентов.

Главный внештатный специалист микробиолог Минздрава России Роман Козлов отмечает, что россияне стали чаще применять антибиотики (в том числе бесконтрольно) во время пандемии. В первые волны заболеваемости коронавирусом, по его словам, потребление антибиотиков в стране возросло почти на треть — на 28,4%, однако «благодаря усилиям Минздрава и профессионального сообщества» к концу 2021 года вернулось к «допандемийным» показателям. Специалисты, продолжает господин Козлов, объясняют увлеченность такими препаратами неосведомленностью пациентов: «Некоторые люди все еще не знают, что антибиотики действуют только на бактерии, потому при вирусных инфекциях их принимать бесполезно». Нерациональное использование антибиотиков, поддерживает выводы исследователей господин Козлов, может привести и к более серьезным проблемам — например, устойчивости (или резистентности) микробов к антибиотику.

Терапевт-пульмонолог отделения профпатологии и пульмонологии КБ №3 Сеченовского университета Минздрава Алексей Моисеев подтверждает, что в последнее время воздействие на устойчивые микроорганизмы становится все более трудным, требует использования альтернативных лекарств или более высоких доз, а это делает лечение дороже и увеличивает риск токсичных эффектов. «Микроорганизмы, устойчивые к нескольким типам антибиотиков, называются мультирезистентными или супербактериями. В результате передачи резистентных бактерий от человека к человеку увеличивается распространенность устойчивых инфекций, приводящих к миллионам смертей ежегодно. За последнее десятилетие сформировалось несколько штаммов патогенных микроорганизмов, чувствительных только к единичным антибактериальным препаратам из группы резерва»,— говорит господин Моисеев. Он отмечает, что антибиотикорезистентность опасна для всех без исключения пациентов, однако в первую очередь это касается больных с иммунодефицитами, аутоиммунными заболеваниями, пациентов с хроническими заболеваниями легких, больных, получающих иммуносупрессию, онкологических пациентов, а также людей пожилого возраста.

По словам Романа Козлова, устойчивые к антимикробным препаратам (АМР) инфекции ежегодно вызывают более 700 тыс. смертей во всем мире, из них более 50 тыс. происходят на территории стран Европейского союза. Он ссылается на подсчеты экспертов, согласно которым бремя АМР к 2050 году приведет к потерям для мировой экономики в размере $100 трлн, а летальность от инфекций, вызванных устойчивыми к АМП микроорганизмами, составит 10 млн человек — больше, чем сегодня умирает от рака.

Врач-терапевт, кардиолог медтехкомпании «Доктор рядом» Юлия Фокина подтверждает, что в своей практике встречается со случаями самолечения антибиотиками, однако информированность населения и ограничение на их продажу, полагает она, «делают свое дело».

В Росздравнадзоре отмечают, что нарушение отпуска рецептурных препаратов, в том числе и антибиотиков, относится «к грубым нарушениям лицензионных требований», за которые, в соответствии с КоАП РФ, предусмотрена административная ответственность.

«Росздравнадзор призывает аптечные организации неуклонно соблюдать нормы законодательства в части отпуска рецептурных препаратов, а граждан – ответственно относиться к своему здоровью, не заниматься самолечением и принимать лекарственные средства только по назначению врача»,— сообщили “Ъ” в пресс-службе ведомства.

Наталья Костарнова