«Я так и не понял, в чем суть вашей работы»

Депутаты законодательного собрания Свердловской области вновь раскритиковали доклад за 2022 год уполномоченного по правам ребенка в регионе Игоря Морокова, призвав его эффективнее защищать права детей и прорабатывать механизмы решения острых системных вопросов. Господин Мороков отметил, что его ключевой обязанностью в прошлом году стала работа с обращениями граждан. Депутаты рекомендовали ему сформировать единую политику в обеспечении защиты детей и вызвались «набросать» омбудсмену план работы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Отчет детского омбудсмена в Свердловской области Игоря Морокова был заслушан депутатами регионального законодательного собрания со второй попытки. Изначально доклад планировали рассмотреть на заседании 22 февраля, однако председатель парламента Людмила Бабушкина сообщила, что депутаты решили исключить его из повестки. «Во-первых, в тексте доклада, как и в прошлом году, есть ошибки: орфографические, стилистические, сущностные. Во-вторых, депутаты считают, что доклад не содержит информации, позволяющей нам оценить работу уполномоченного»,— сказала тогда госпожа Бабушкина.

В ходе заседания 28 марта спикер отметила, что Игорь Мороков смог исправить часть ошибок. Свой доклад детский омбудсмен начал со статистических данных: в 2022 году к нему поступило более 3,8 тыс. обращений граждан.

«Это на 3,8% меньше прошлогодних показателей (3,9 тыс.). Снижение связано с тем, что беспрецедентные меры поддержки семей в 2022 году позволили людям чувствовать себя более защищенными»,— сообщил господин Мороков.

По его подсчетам, 285 обращений касались проблем в сфере образования (в 46 из них были выявлены нарушения прав детей), 130 — вопросов обеспечения безопасности (53), 127 — жилищных и иных имущественных вопросов (15), 107 — семейных конфликтов (девять).

Часть обращений касалась проведения специальной военной операции (СВО) РФ на Украине. «В 2022 году в Свердловской области развернули 12 пунктов временного размещения (беженцев.— «Ъ-Урал»). Сейчас в них находится более 700 человек, в том числе около 200 детей. В связи с частичной мобилизацией нам поступило 52 обращения — 50 из них были разрешены, отцы вернулись к детям, два обращения не были реализованы, потому что не имели юридического основания для этого»,— рассказал Игорь Мороков.

Депутат Вячеслав Вегнер после завершения доклада отметил, что обращения граждан – не главная задача детского омбудсмена. «В последнее время у нас происходит много громких случаев, связанных с детьми. В некоторых детских домах детей бьют, издеваются над ними. Это уже некая система. Ваша задача — формировать единую политику в обеспечении защиты детей, а здесь она не прослеживается. После доклада осталось странное послевкусие, я так и не понял, в чем суть вашей работы»,— заявил господин Вегнер.

Детский омбудсмен ответил, что громкие происшествия с участием детей происходят из-за отсутствия механизма их предотвращения.

«Недавно ездил в Североуральск по поводу драки двух девочек. Я увидел, что нет системного подхода — нет социального педагога и квалифицированного психолога. Мной подготовлена справка по выстраиванию этой системы. У нас в каждом округе методические центры по работе с подростками, но они не работают»,— признался Игорь Мороков.

Депутат Елена Чечунова поинтересовалась у него, достаточно ли психологов в образовательных организациях области. «Недостаточно. И недостаточный уровень квалификации. У нас есть 800 психологов на более чем 1 тыс. учреждений. И это не специалисты, которые работают на постоянной основе и только в режиме психологов, а это совместители. Нам нужно формировать систему независимых психологических служб, потому что психолог в образовательной организации — корпоративная защита»,— отметил господин Мороков.

Вячеслав Вегнер настаивал на том, чтобы детский омбудсмен задумался о механизме, который позволит сократить количество изнасилований детей. «30% этих преступлений совершается родными людьми. В системе учреждений и образовательных организаций мы научились обеспечивать безопасность. Но проблема больше уходит в семью, а этот институт уже сложнее регулировать»,— ответил господин Мороков.

Председатель комитета заксобрания по социальной политике Вячеслав Погудин указал на проблемы в докладе омбудсмена, решение которых «не наблюдается или минимально». «Во-первых, безнадзорность несовершеннолетних. Во-вторых, отсутствие снижения тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних — 62% из них совершается дома. В-третьих, острыми остаются проблемы конфликтов в школах при наличии в ней психологов и служб примирения. В докладе не приведены конкретные шаги, которые были предприняты самим омбудсменом для решения проблем»,— заметил господин Погудин.

В завершение Вячеслав Вегнер предложил депутатам самим составить план работы детского омбудсмена. «Если единой политики по защите прав ребенка нет, давайте тогда мы набросаем план, что делать омбудсмену для защиты прав и интересов детей»,— сказал он. После чего депутаты единогласно приняли доклад уполномоченного по правам ребенка.

Игорь Мороков занимает должность уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области с 25 ноября 2010 года.

Катерина Якушева