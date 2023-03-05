Уральские следователи возбудили уголовное дело о халатности после избиения воспитанницы интерната

Свердловский следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности ч. 1 ст. 293 УК РФ после избиения 13-летней девочки в школе-интернат в Североуральске (Свердловская область).

По данным регионального СКР, между 13-летне и 17-летней девочкой произошел конфликт. Напомним, возбудить уголовное дело после драки поручил председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «В ходе расследования устанавливается степень тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, выполняются допросы, принимаются меры к получению необходимых документов, анализируются должностные инструкции сотрудников социально-реабилитационного центра», — рассказали в свердловском СКР.

Согласно видеозаписи инцидента, которое опубликовалось в СМИ, 17-летняя девушка отчитывала свою соседку, параллельно нанося удары кулаками и ногами.

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