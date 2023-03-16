VK увеличил выручку на 19% за 2022 год

Выручка VK за 2022 год выросла на 19% против аналогичного показателя 2021 года, составив 97,8 млрд руб. Совокупный убыток снизился до 2,9 млрд руб. с 15,3 млрд руб. благодаря реструктуризации и оптимизации активов группы. Отчет компании есть у «Ъ».

Главным источником роста выручки стала онлайн-реклама. По итогам 2022 года, выручка от нее выросла на 29%, до 56,9 млрд руб. Показатель вырос благодаря притоку рекламодателей на фоне роста аудитории на площадках VK. Сегмент среднего и малого бизнеса стал самым активным рекламодателем на платформах компании, увеличившись в 2,1 раза в годовом выражении.

Основная доля выручки пришлась на сегмент «Социальные сети и контентные сервисы». Выручка в этом сегменте достигла 75,1 млрд руб., что на 22% больше показателя 2021 года. Самым быстрорастущим сегментом VK стали «Технологии для бизнеса». За год он вырос на 83% в годовом выражении, до 5,8 млрд руб.

Скорректированный показатель EBITDA по итогам года вырос на 8,9%, до 20 млрд руб. из-за роста рентабельности в сегментах «Образовательные технологии» (+15 п.п.) и «Технологии для бизнеса» (+17 п.п.).

Олеся Павленко