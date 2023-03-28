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Коммерсантъ FM
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Forbes: VK развивает инфраструктуру на случай блокировки YouTube

VK договаривается с операторами связи об установке на их сетях кеширующих серверов, чтобы увеличить пропускную способность и расширить «сеть доставки контента» (CDN), сообщили Forbes три источника и подтвердили в самой компании. По словам одного из собеседников издания, таким образом VK готовится к всплеску трафика в случае блокировки YouTube. О таких планах может свидетельствовать также активное переманивание блогеров с зарубежного видеохостинга на российскую площадку, заявил один из источников.

Content Delivery Network (CDN) — географически распределенная сеть серверов, позволяющая оптимизировать доставку и распространение контента интернет-пользователям. Использование CDN способствует увеличению скорости загрузки пользователями аудио- и видеопрограммного игрового и других видов цифрового содержимого из ближайшей точки присутствия сети, а не из центрального сервера. Подобную систему серверов выстроила по всему миру компания Google (Google Global Cache, GGC), которой принадлежит YouTube.

Как заявил собеседник Forbes на телекоммуникационном рынке, крупные российские операторы сейчас определяют с VK точки на сетях для установки серверов. Он сообщил, что VK пообещала операторам переманить с YouTube популярных русскоязычных блогеров, чтобы увеличить свой видеотрафик.

Пресс-служба VK подтвердила изданию факт расширения сети CDN. В компании объяснили это тем, что в 2022 году трафик у соцсети «ВКонтакте» вырос почти в два раза. «Чтобы обеспечить комфортное пользование действующими и новыми продуктами, VK последовательно наращивает пропускную способность, в том числе и за счет расширения сети CDN»,— сообщила пресс-служба. В Минцифры заявили Forbes, что государственное финансирование проекта не планируется.

Собеседник издания в одном из операторов заявил, что построение CDN — превентивная мера на случай блокировки YouTubе. Если заблокировать платформу сейчас, ни одна российская площадка не выдержит наплыва потока зрителей, считает он.

В мае прошлого года «ВКонтакте» открыл для сторонних разработчиков инфраструктуру платформы «VK Видео», использующую ту же CDN, что и собственный видеосервис социальной сети. Компания заявила, что это позволит упростить создание собственных видеосервисов, в том числе с возможностью прямых трансляций.

В апреле 2022 года Google представил аналогичную услугу, позволяющую разработчикам пользоваться той же инфраструктурой онлайн-видео, что и YouTube. Однако к тому моменту компания уже объявила, что приостанавливает новые продажи облачных продуктов в России из-за военной операции на Украине. В мае прошлого года некоторые российские интернет-провайдеры получили уведомления от Google об отключении серверов CDN. На сетях крупнейших операторов инфраструктура Google продолжает функционировать.

Как выяснил «Ъ», привлечь аудиторию YouTube и TikTok также планирует МТС. Компания собирается запустить собственный видеохостинг. Ядром проекта станет уже существующий сервис игрового стриминга WASD, который оператор хочет доработать. На первом этапе МТС может вложить в него порядка 1,5–2 млрд руб. Однако эксперты оценивают идею скептически. По их мнению, WASD будет сложно конкурировать с аналогичными сервисами VK, которая может привлекать аудиторию за счет своих соцсетей.

Подробнее — в материале «МТС вложится во влоги».

Эрдни Кагалтынов

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