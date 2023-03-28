Подполковнику ФСБ назначили три года колонии за взятку стройматериалами

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил экс-начальника отделения УФСБ по Краснодарскому краю в Белореченске, подполковника запаса Мирослава Прищепу к трем годам колонии строгого режима за получение взятки. Копия решения имеется в распоряжении «Ъ».

По версии следствия, Мирослав Прищепа пообещал покровительство предпринимателю, который занимался добычей полезных ископаемых. За это бизнесмен с 2020 по 2021 год передал силовику стройматериалы (песчано-гравийную смесь) на общую сумму 67 тыс. руб. Следователи квалифицировали это как получение взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Краснодарский гарнизонный военный суд признал Мирослава Прищепу виновным и назначил ему штраф в размере 1 млн руб. Это решение было обжаловано обеими сторонами. Южный окружной военный суд, рассмотрев дело в апелляционном порядке, вынес новый приговор, которым подполковнику назначено три года колонии строгого режима.

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону