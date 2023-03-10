Конкуренция становится более интеллектуальной

Развитие технологии искусственного интеллекта (ИИ) обостряет конкуренцию между США и Китаем в области технологического развития, следует из доклада Торговой палаты США. Преимуществам китайского подхода (масштабный объем господдержки и свободное обращение с данными) эксперты предлагают противопоставить облегченное регулирование и внедрение общих подходов к нему совместно с другими странами — в первую очередь Европейского союза

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Применение технологии искусственного интеллекта становится все более важной составляющей конкуренции между США, ЕС и Китаем, говорится в докладе комиссии по ИИ Торговой палаты США. Ожидается, что в течение 10–20 лет применять ИИ будет практически каждый бизнес и госучреждение, внедрение технологии, по оценкам McKinsey, на которые ссылаются авторы доклада, может привести к ускорению экономического роста на 1,2% в год и увеличению глобального ВВП к 2030 году на $13 трлн.

Китай уже объявил о намерении стать «супердержавой в области ИИ» и направляет существенные объемы господдержки на исследования и поддержку стартапов. «Конкуренция является настолько жесткой, что неясно, какая страна окажется лидером в этой области, что значительно повышает риски национальной безопасности для США и их союзников»,— констатируют авторы, указывая на необходимость разработки общего регулирования для стран со схожими подходами (в частности, ЕС и Сингапуром). Впрочем, неясно, готовы ли эти страны к такому взаимодействию или конкуренция станет еще острее.

Главной трудностью при разработке регулирования становится баланс между защитой личных прав и развитием технологии — в первую очередь это касается обеспечения доступа к данным, на которых «учится» ИИ. По этому же пункту существенно расходятся подходы западных стран и КНР — «пока Китай агрессивно расширяет применение ИИ за счет баз данных, собранных государством без требований конфиденциальности частной информации, подход ЕС может тормозить развитие технологии», указывают авторы доклада. Пока именно в ЕС регулирование в области ИИ является наиболее развитым — европейский «акт о регулировании в области ИИ» (находится на стадии разработки) будет первым подобным законом, утвержденным крупным регулятором.

Комиссии по ИИ предлагают американским регуляторам отталкиваться от тех же принципов, на которых разрабатывалось регулирование интернета или цифровой экономики (легкое регулирование, поддержка миграции, активное использование венчурного капитала). Это, в частности, гибкий подход к регулированию (выработанный совместно с бизнесом, экспертами и гражданским обществом), соблюдение его «соразмерности» (при выявлении пробелов в законах политики должны попытаться применить риск-ориентированный подход), нейтральность (законы должны касаться не самих технологий, а приложений и результатов ИИ).

Заметим, что усиление конкуренции США и Китая в области технологий уже привело к ограничению взаимной торговли (главным образом в части поставок определенных товаров в КНР, в том числе высокотехнологичных чипов и оборудования для их производства), а также возможностей для инвестиций китайских компаний на американском рынке. В США при этом намерены наращивать объемы господдержки национальных производителей — в августе прошлого года для этого был принят закон о выделении дополнительного финансирования на разработку и производство чипов, а также развитие других высоких технологий. Тогда же был утвержден еще один закон, усиливающий защиту американских производителей (Акт по борьбе с инфляцией), который предусматривает выделение финансирования в размере $369 млрд для обновления энергетической инфраструктуры и стимулирования разработки и внутреннего производства ключевых зеленых технологий.

Татьяна Едовина, Венера Петрова