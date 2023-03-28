FT: около 2 тыс. зарубежных компаний ждут разрешения Минфина на продажу активов в РФ

Из около 1,4 тыс. иностранных компаний, ведущих бизнес в России и чья выручка составляет не менее $5 млн в год, только 206 полностью продали российские доли с начала вооруженного конфликта на Украине, сообщает Financial Times со ссылкой на данные Киевской школы экономики. Источник издания, участвующий в переговорах об уходе одной из компаний с российского рынка, заявил, что сейчас около 2 тыс. зарубежных фирм ожидают одобрения заявок на продажу активов в РФ у правительственной комиссии по иностранным инвестициям.

«Комиссия собирается три раза в месяц и за одно заседание рассматривает не более семи заявлений — так что посчитайте сами (сколько приходится ждать.— ''Ъ'')»,— сказал собеседник FT.

Вчера, 27 марта, подкомиссия решила сделать взнос в бюджет обязательным. В случае продажи своих активов с дисконтом ниже 90% нерезиденты должны внести в бюджет РФ не менее 5% от их рыночной стоимости. Если дисконт превышает 90%, то взнос должен составлять не менее 10%.

Еще в марте 2022 года правительство утвердило правило, согласно которому сделки российских компаний с гражданами и компаниями из недружественных стран должны быть согласованы комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций. Согласно последним поправкам, разрешение комиссии потребуется для последующих продаж или передачи таких ценных бумаг.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Активы для избранных».

Эрдни Кагалтынов