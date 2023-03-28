Путин: вся страна переживает из-за гибели самарских военных в Макеевке

Президент Владимир Путин встретился с главой Самарской области Дмитрием Азаровым. В докладе президенту губернатор упомянул об уроженцах Самарской области, погибших при ударе в Макеевке, жертвой которого стали 89 военных. По словам президента, «вся страна переживает» из-за массовой гибели военных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дмитрий Азаров

Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин и Дмитрий Азаров

Фото: пресс-служба президента РФ

В докладе президенту Дмитрий Азаров заявил, что гибель самарских военных стала «тяжелым ударом и испытанием для всего региона». «Вся страна переживает»,— ответил господин Путин.

Точное число погибших военных из Самарской области при ударе в Макеевке неизвестно. Списки пострадавших бойцов из Самарской области так и не были опубликованы. После трагедии в регион прибыли два борта с ранеными, то есть как минимум 60–70 бойцов.

В связи с гибелью военных в области прошли траурные митинги: в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске. На одном из них 10 января полицейские задержали четырех женщин.

Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетами HIMARS по зданию местного училища в городе Макеевка в ДНР, где располагалось подразделение российских военных, в новогоднюю ночь. В Минобороны назвали причиной произошедшего использование военными мобильных телефонов. В ведомстве пообещали привлечь к ответственности лиц, виновных в гибели российских солдат.

Анастасия Ларина