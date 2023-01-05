Раненных в Макеевке бойцов отправят в самарский госпиталь

Военнослужащие, которые получили ранения в Макееве, будут доставлены на лечение в госпиталь Самары. Речь идет о 60—70 бойцах. Об этом сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров во время визита в госпиталь в Ростове-на-Дону и в больнице в Макеевке (ДНР).

«В ближайшие сутки большую часть тех, кто находится в госпитале в Ростове, мы отправим в госпиталь самарский поближе к родным и близким людям. Конечно, это придаст нашим бойцам силы для скорейшего восстановления. Сделаем все, чтобы они прошли реабилитацию»,– сказал глава региона.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь нанесли удар ракетами HIMARS по зданию местного училища в городе Макеевка в ДНР. В здании расположилось подразделение российских военных.

Министерство обороны России сообщило, что погибли 63 человека. Дмитрий Азаров уточнил, что среди жертв есть военные из Самарской области.

В память о погибших в регионе прошли митинги. Траурные мероприятия состоялись в Самаре, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.

Георгий Портнов