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Списки пострадавших в Макеевке жителей Самарской области сохранят в тайне

Информация о пострадавших в Макеевке военнослужащих из Самарской области публиковаться не будет. Об этом сообщил региональный военный комиссар Алексей Вдовин.

«Списки публиковаться не будут. Во-первых, это персональные данные, во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок, для выявления и проведения информационных мероприятий в отношении родственников военнослужащих, что категорически запрещено»,– сказал Алексей Вдовин.

По его словам, вся информация в военных комиссариатах доводится персонально до членов семьи бойцов. Это делается либо при обращении родных и близких военнослужащего, либо со стороны сотрудников военного комиссариата, добавил Алексей Вдовин.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в новогоднюю ночь нанесли удар ракетами HIMARS по зданию местного училища в городе Макеевка в ДНР. В здании расположилось подразделение российских военных. По данным Минобороны РФ, погибло 89 человек. Дмитрий Азаров сообщил о том, что среди жертв есть военные из Самарской области.

Георгий Портнов

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